Wo verbringen Menschen in Österreich die Adventszeit? Der STANDARD hat bei Google nachgefragt, was die beliebtesten Winter-Ausflugsziele auf Google Maps sind

Der Christkindlmarkt in Hellbrunn gehört laut Google Maps im Winter 2022 zu den beliebtesten Ausflugszielen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Die Adventszeit ist auf sozialer Ebene ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man noch rasch vor Jahresende diverse Freunde und Bekannte treffen, ebenso stehen Weihnachtspartys und Punschtrinken mit Kollegen auf dem Programm – auf der anderen Seite war das Gedränge auf den Christkindlmarkten auch vor Ausbruch der Pandemie schon ein alljährlicher Albtraum.

Egal, ob man also bewusst Gesellschaft sucht oder Menschenmassen meidet: In beiden Fällen hilft das Wissen, wo sich in Österreich die Menschenmassen tummeln. Der STANDARD hat bei Google daher erfragt, welche Orte auf Google Maps am häufigsten in Verbindung mit Weihnachten genannt werden und welche Orte am besten bewertet werden.

Österreichs Weihnachtsorte: die Top 10

Welche Orte werden auf Google Maps also am häufigsten in Verbindung mit Weihnachten genannt? Die Top-Platzierungen sind nicht sonderlich überraschend: Der Wiener Rathausplatz, Schloss Schönbrunn und der Maria-Theresien-Platz führen das Ranking wohl wegen der alljährlichen Weihnachtsmärkte an. Komplementär dazu finden sich auch der Rathauspark und das Rathaus im Ranking – gemeint ist wohl in jedem Fall das gleiche Ereignis, also das kollektive Punschtrinken.

Interessanterweise findet sich allerdings nur eine einzige Kirche – der Stephansdom – unter den Top 10 der Orte, die im katholischen Österreich in Verbindung mit der Geburt Jesu Christi genannt werden.

Das Ranking im Detail:

Beliebte Outdoor-Ausflugsziele

Außerdem abgefragt: Die am besten bewerteten Freizeitaktivitäten im Bereich "Natur & Outdoor" für die kälteste Zeit des Jahres. Hier gibt es zahlreiche Mehrfachnennungen, was schlichtweg daran liegt, dass mehrere Ausflugsziele auf Google Maps gleich gut bewertet werden. So kommen die Topplatzierten auf 4,8 von fünf möglichen Sternen, die Zweitplatzierten schaffen 4,7 Sterne und den dritten Stockerlplatz gibt es für Orte mit 4,6 Sternen.

Das Kameltheater in Kernhof ist laut Google Maps ein Highlight, das man aber wohl in kaum einem Reiseführer findet. Tanzender Berg

Auch hier finden sich einige Fixstarter wie der botanische Garten des Schlosspark Schönbrunn und die Kittenberger Erlebnisgärten, aber auch so manche Orte, an die man nicht an erster Stelle gedacht hätte – etwa der Wildpark Assling oder der Raritätenzoo Ebbs. Hut ab an dieser Stelle auch vor der Ortschaft Hellbrunn bei Salzburg: Zwei von drei Top-1-Platzierungen liegen dort.

Nota bene: Manche dieser Orte sind temporär geschlossen, teils aufgrund von Winterpausen, dürften aber dennoch in der kalten Jahreszeit gute Bewertungen sammeln und flossen daher in das Ranking mit ein – in jedem Fall empfiehlt sich also ein Blick auf die Websites der Institutionen und eine etwaige Verschiebung des Ausflugs in den Frühling.

Beliebte Outdoor-Ziele in Österreich: Platz 1

Beliebte Outdoor-Ziele in Österreich: Platz 2

Beliebte Outdoor-Ziele in Österreich: Platz 3

Die besten Ausflugs-, Kultur- und Touristen-Attraktionen in der Weihnachtzeit

Ebenfalls abgefragt in diesem Kontext: die besten Ausflugs-, Kultur- und Touristen-Attraktionen in Österreich während der Weihnachtzeit. Auch hier ergeben sich wieder Doppelplatzierungen aufgrund der gleichen Anzahl an Sternen. Unter anderem der Großglockner dürfte die Menschen in dieser Zeit magisch anziehen. Den ersten Platz teilen sich somit:

Auf den weiteren Plätzen finden sich vielfach die üblichen Verdächtigen, wie etwa diverse Museen und Theater in der Bundeshauptstadt sowie weitere typische Sehenswürdigkeiten – etwa der Klagenfurter Lindwurm. Doch auch der Leuchtturm von Podersdorf dürfte die Menschen selbst im Winter anlocken, ebenso wie die Römerstadt Carnuntum.

Ausflüge im Winter: Tipps für die Planung

Wie bereits zuvor erwähnt, sind die Rankings teils mit Vorsicht zu genießen, zumal manche der Attraktionen in Winterpause sind – und seltsamerweise trotzdem Top-Bewertungen sammeln. Vor dem Aufbruch in ein solches Abenteuer empfiehlt sich also eine Evaluierung der Öffnungszeiten. Dies ist oft direkt in den hier verlinkten Google Maps-Einträgen möglich, oder natürlich über die jeweiligen Websites.

Ein Tool, das außerdem oft zu stiefmütterlich behandelt wird: Auf Google Maps lässt sich überprüfen, wie ausgelastet ein Ort zu der jeweiligen Zeit üblicherweise ist. Das empfiehlt sich vor allem in der Grippe- und Erkältungssaison für Indoor-Etablissements wie Museen, aber natürlich auch für Weihnachtsmärkte.

In einer Liste aus Tipps empfiehlt Google außerdem unter anderem, bei der Nutzung von Google Maps als Navi die Option zur umweltfreundlichsten Route zu nutzen – angesichts der aktuellen Spritpreise ein Ratschlag, den man gerne annimmt. Dank Updates soll es außerdem möglich sein, explizit Ladestationen für E-Autos und barrierefreie Orte zu finden. Und der "Live View"-Modus soll schließlich mithilfe von Augmented Reality das Auffinden von Ausflugszielen vor Ort erleichtern. Denn wenn diese Auflistungen eines klar machen, dann dies: es muss nicht immer Schönbrunn sein – von Kameltheater bis Raritätenzoo gibt es in diesem Land noch so einiges zu entdecken. (Stefan Mey, 3.12.2022)