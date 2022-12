Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan konnte Schweden in der Diskussion um einen Nato-Beitritt Zugeständnisse abringen. Foto: APA/AFP/ADEM ALTAN

Ankara/Istanbul – Schweden hat türkischen Berichten zufolge ein verurteiltes Mitglied der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an die Türkei ausgeliefert. Mahmut Tat kam Freitagnacht in Istanbul an, nachdem er von der schwedischen Polizei festgenommen worden war, wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Dem privaten türkischen Sender NTV zufolge wurde Tat kurz nach seiner Ankunft am Istanbuler Flughafen von Polizisten festgenommen und einem Gericht vorgeführt.

2015 nach Schweden geflohen

Laut Anadolu war Tat in der Türkei wegen Mitgliedschaft in der PKK zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt worden und 2015 nach Schweden geflohen, um seiner Strafe zu entgehen. Ein Asylantrag wurde demnach jedoch abgelehnt.

Kurdische Gruppen stehen im Mittelpunkt eines Streits um die Nato-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands. Die Türkei wirft vor allem Schweden vor, ein Zufluchtsort für "Terroristen" zu sein, und forderte in einem im Juni mit Schweden und Finnland unterzeichneten Abkommen die Auslieferung mehrerer PKK-Mitglieder.

Schweden und Finnland hatten sich infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entschieden, einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft zu stellen. Die Türkei blockiert die Aufnahme beider Länder in die Militärallianz allerdings seit Mai. (APA, 3.12.2022)