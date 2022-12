Der wegen antisemitischer Äußerungen in Verruf geratene US-Rapper Kanye West hat erneut für Empörung gesorgt. "Ich mag Hitler" und "ich liebe Nazis", sagte der Musiker und Modeunternehmer in einem Interview mit dem bekannten ultrarechten Verschwörungstheoretiker Alex Jones. Unterdessen kündigte Twitter-Eigentümer und Tesla-Chef Elon Musk an, das Twitter-Konto des Rappers zu sperren. (AFP, red, 3.12.2022)

