Beim "Construction Simulator" kommt allerlei schweres Gerät zum Einsatz. Foto: Astragon

Es ist der zweite Advent – und der vierte Tag des Gaming-Adventkalenders, bei dem der STANDARD jeden Tag Codes zu einem ausgewählten Spiel vergibt. Die Spiele werden dabei jeden Morgen nach dem "First come, first served"-Prinzip vergeben: Wer am frühesten wach ist, schnappt sich die Codes und löst sie im jeweiligen Shop ein.

Adventkalender-Tür #4: "Construction Simulator"

Da heute Sonntag ist, spielen wir diesmal, dass wir arbeiten: Der "Construction Simulator" läuft unter dem Motto "Mach dich an die Arbeit" ("Get to work") und bietet genau das, was man sich von diesem Titel erwartet. Mit über 70 unterschiedlichen Maschinen und Fahrzeugen wird auf virtuellen Baustellen gewerkt, bis einem der digitale Beton um die Ohren fliegt. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit bis zu vier Personen im kooperativen Multiplayer.

astragon

Der STANDARD vergibt insgesamt drei Codes für das Spiel, jeweils einen für PC, Playstation 4/5 und und Xbox Series X/S. Di Codes lauten:

PC: Q3E2G-WI26Q-MC99E

PS4/5: PLM7-J5NC-M327

Xbox One / X|S: D4YQQ-3HWXT-YQPDK-27GJH-KHXWZ

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit! (red, 4.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.