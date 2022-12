Das neue Asterix-Spiel kann gemeinsam mit bis zu vier Personen gezockt werden. Foto: Microids

Neue Woche, neues Glück: Der Gaming-Adventkalender startet in den fünften Tag und in eine feiertagsbedingt kurze Arbeitswoche – was entsprechend mehr Zeit für die schönste Nebensache der Welt mit sich bringt. Wie immer werden die Codes nach dem "First come, first served"-Prinzip vergeben: Frühaufsteher schnappen sich den Code, lösen ihn ein und freuen sich über einen Neuzugang in der Spielebibliothek.

Adventkalender-Tür #5: "Asterix & Obelix XXXL: Der Widder von Hibernia"

In "Asterix & Obelix XXXL: Der Widder von Hibernia" verwandeln sich die wohl bekanntesten Comic-Gallier in dreidimensionale Figuren und starten in ein neues Action-Abenteuer. Dabei sprechen vor allem die Fäuste, außerdem können die Spieler allerlei Gegenstände herumwirbeln. Spielbar mit bis zu vier Personen im lokalen Koop, mit einer familienfreundlichen Altersfreigabe ab sechs Jahren.

Der STANDARD vergibt zwei Keys für das Spiel – jeweils einen für die Playstation 4 und die Playstation 5:

PS4: PA3M-FTND-4328

PS5: 24BJ-C5NP-F9LC

Wir wünschen viel Spaß bei der Römer- und Wildschweinjagd! (red, 5.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.