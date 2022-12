In dieser Galerie: 4 Bilder Depay stellte früh die Weichen. Foto: APA/AFP/RAUL ARBOLEDA Blind erhöhte auf 2:0. Foto: APA/AFP/RAUL ARBOLEDA Nach dem Treffer von Wright schöpften die USA kurz Hoffnung. Foto: APA/AFP/RAUL ARBOLEDA Doch Dumfries sorgte wenig später für klare Verhältnisse und fixierte den Viertelfinaleinzug. Foto: REUTERS/John Sibley

Wieder glanzlos, aber erneut gnadenlos effektiv: Der niederländische Traum vom ersten Stern geht dank zweier nahezu identischer Tore weiter. Die Elftal gewann im WM-Achtelfinale gegen Außenseiter USA mit 3:1 (2:0) und verlängerte die Abschiedstour vom scheidenden Bondscoach Louis van Gaal. Zum siebenten Mal gehören die Niederlande zu den besten acht Mannschaften der Welt, den WM-Pokal gab es trotz dreier Teilnahmen am Finale noch nie.

Memphis Depay (10.) und Daley Blind (45.+1) trafen jeweils völlig freistehend nach Vorlage von Denzel Dumfries, der von der rechten Seite perfekt flach in den Rückraum ablegte. Dumfries selbst machte alles klar (81.), nachdem Haji Wright (76.) mit einem kuriosen Treffer verkürzen konnte.

Viertelfinalgegner der Niederlande, die seit 19 Spielen ungeschlagen sind, ist am Freitag Argentinien (2:1 gegen Australien). Für die offensiv zu harmlosen US-Boys platzte der Traum vom zweiten Viertelfinale nach 2002, zum dritten Mal in Serie war gleich in der ersten K.o.-Runde Endstation. In vier Jahren sind sie zum zweiten Mal nach 1994 WM-Gastgeber.

Souverän weitergekommen, aber in der Heimat für "schlafwandlerischen" (Telegraaf) Fußball gescholten – so lautete das niederländische Stimmungsbild nach der Vorrunde. "Wir sehen uns im Finale", entgegnete der nach der WM aufhörende van Gaal einem mosernden Journalisten. Argumente für diese These lieferte in der Gruppenphase nur Angreifer Cody Gakpo mit drei Treffern in drei Spielen.

Forscher Beginn der USA

Die US-Amerikaner hatte der nach Beckenprellung rechtzeitig fitte Christian Pulisic mit starken Leistungen durch die Vorrunde getragen. Und nach nur 130 Sekunden scheiterte der Hoffnungsträger allein vor dem Tor an einer glänzenden Fußabwehr von Andries Noppert. Generell starteten die US-Boys vor den Augen von Fifa-Boss Gianni Infantino sehr forsch, die Niederlande konnte sich kaum aus dem hohen Pressing befreien.

Doch als dies zum ersten Mal kontrolliert gelang, führte die Elftal umgehend. Dumfries legte nach schneller Überbrückung des Mittelfelds in den Rückraum, dort vollendete Depay freistehend ins lange Eck. In Folge bekam der Favorit die Partie vor 44.846 Zuschauern im Khalifa-International-Stadion besser unter Kontrolle.

Im Spiel gegen den Ball wurden Virgil van Dijk und Co. griffiger, die eigenen Ballbesitzphasen häuften sich. Doch damit anfangen konnten sie wie schon in der Vorrunde nicht wirklich viel, es fehlte an Tempo und Esprit. Das 2:0 fiel aus dem Nichts – und war eine Kopie des 1:0.

Nach dem Wechsel wurde die Partie etwas munterer, die Torszenen häuften sich. Die USA mühte sich nun mit vollem Engagement in der Offensive. Erst klärte Gakpo auf der eigenen Torlinie gegen Tim Ream (49.), dann Dumfries gegen Wright (75.). Kurz später traf der Ex-Schalker zauberhaft per Fersen-Lupfer. Doch der starke Dumfries erstickte die US-Hoffnungen wenig später per Volley im Keim. (sid, red, 3.12.2022)

Fußball-WM in Katar, Achtelfinale:

Niederlande – USA 3:1 (2:0). Al Rayyan, Khalifa International Stadium, 44.846 Zuschauer, SR Wilton Sampaio/BRA

Tore:

1:0 (10.) Depay

2:0 (45.+1) Blind

2:1 (76.) Wright

3:1 (81.) Dumfries

Niederlande: Noppert – Timber, Van Dijk, Ake (93. De Ligt) – Dumfries, F. de Jong, Blind, De Roon (46. Bergwijn) – Klaassen (46. Koopmeiners) – Gakpo (93. Weghorst), Depay (83. Simons)

USA: Turner – Dest (75. Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (92. Morris) – McKennie (67. Wright), Adams, Musah – Weah (67. Aaronson), Ferreira (46. Reyna), Pulisic

Gelbe Karten: Koopmeiners, F. de Jong

Statistik:

Schüsse: 12 bzw. 17

Schüsse aufs Tor: 6 bzw. 6

Corner: 4 bzw. 5

Abseits: 0 bzw. 3

Fouls: 10 bzw. 5

Ballbesitz: 35:52 Prozent (13 Prozent umkämpft)

Spieler des Spiels: Denzel Dumfries (NED)