Der Wiener Schauspieler, der unter anderem in seiner Rolle als "Mundl" oder "Bockerer" bekannt wurde, verstarb 92-jährig, wie seine Familie am Sonntag bekanntgab

Merkatz mit Schauspielkollegin Ingrid Burkhard in "Der Bockerer", Foto: First Look / picturedesk

Wien – Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer der 1970er-Jahre, gleich ob jung, ob alt, erinnern sich im Zusammenhang mit Karl Merkatz vielleicht noch an ein Detail, das sie zum Staunen brachte: Jene Überraschung, als sich herausstellte, dass der Schauspieler Karl Merkatz mit dem Installateur Edmund Sackbauer nicht eins zu eins identisch war. Nach mehreren Folgen des "echten Wieners" war er einmal auf Ö2, wahrscheinlich zu Mittag in "Autofahrer unterwegs" oder am frühen Nachmittag in "Sie wünschen, wir spielen" zu hören und erzählte von seiner Rolle. In geschliffen schönem Deutsch. Nichts von "Nudeldrucker", "Schneebrunzer", "Häuseltschick" und "Heast, mei Bier is net deppert!". Heast, der kann schön sprechen!

Mit "Mundl" zur Ikone

Die Worte hatte ihm Ernst Hinterberger in den Mund gelegt. Merkatz selbst wollte ihn erst gar nicht spielen, wie er in seiner Autobiographie "So bin ich" schreibt. Und anders als viele seiner Kolleginnen davor und danach, die mehr sich selbst, denn Figuren darstellten, hat Karl Merkatz den Mundl von 1974 bis 1977 gespielt. Er war es nicht.

streethawk16

Was nicht nur für den Autor Hinterberger und Regisseur Reinhard Schwabenitzky ein Glücksfall war, sondern auch für den ORF. Die Interpretation des Favoritner Hacklers und Familienvaters, der in den Jahren der Ölkrise den Stillstand im Arbeitermilieu und den endgültigen Zusammenbruch des Patriarchats mit Zorn, Herz und Vollräuschen – also echt wienerisch – begegnete, ist zur Ikone geworden.

Damals erkannte sich so manche Ehefrau in der Toni, fanden sich Töchter und Söhne in den aufbegehrenden Sprösslingen des ewig schreienden Wüterichs. Und ganz viele wollten den Mundl in sich nicht wahr haben.

Dabei hätte man glauben können, dass Karl Merkatz mit der Rolle seines Lebens – die ihm irgendwann zur Last wurde – etwas ähnlich hatte. Denn mit ähnlichem Stil gab er bei Franz Antel 1981, 1996 und 2000 den Bockerer, der nicht minder "ein echter Wiener" war – ein leutseliger Fleischhacker, der gegen den Untergang kämpfte und den Österreichern einen Spiegel vorhielt, der manch’ einem gefallen mochte, weil er das Bild des österreichischen Nationalsozialisten in Antelscher Manier verhübschte: Die Schweine, das waren die anderen.

Internationale Karriere

Jedenfalls sprudelte auch hier aus Merkatz das Wienerische in seiner ganzen derben Pracht hervor. Dass sich dahinter eine kultivierte, um gewählte Ausdrucksweise bemühte, in seinem Denken und Tun kontrollierte Zielstrebigkeit ausdrückende Persönlichkeit verbirgt, damit war tatsächlich nicht zu rechnen.

Geboren wurde Karl Merkatz am 17. November 1930 als Sohn eines Werkzeugmachers und einer Weberin in Wiener Neustadt. Früh vom Theater fasziniert, und spielte in einer Laiengruppe, doch auf Wunsch seiner Eltern, "ein richtiges Handwerk" zu erlernen, machte er zunächst eine Tischlerlehre. Die Meisterprüfung ließ er bleiben, stattdessen studierte er Schauspiel am Mozarteum in Salzburg, in Wien und in Zürich. Seit seinem 24. Geburtstag stand der Niederösterreicher auf der Bühne, spielte in mehr als 150 Theater- und Musicalrollen am Wiener Volkstheater, dem Theater in der Josefstadt und an der Volksoper sowie in Deutschland, aber auch in Amsterdam, Gent und Brüssel mit Figuren in Stücken von Nestroy, Raimund, Goethe, Beckett und Shakespeare. Bei den Salzburger Festspielen und im Wiener Burgtheater spielte er die Rolle des Benesch von Diedicz in "König Ottokars Glück und Ende".

barniey1

Dazu kamen mehr als 250 Rollen in Film und Fernsehen. Neben "Ein echter Wiener geht nicht unter", zwei weiteren Mundl-Filmen und vier "Bockerer"-Filmen zählten Robert Dornhelms "Der Unfisch", Nikolaus Leytners "Drei Herren", die Altersromanze Anfang 80 von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl sowie das Generationendrama "Der Blunzenkönig" von Leo Maria Bauer zu größten Publikumserfolgen. Dafür wurde er unter anderem mit der Ehremedaille der Stadt Wien, dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und dem österreichischen Filmpreis ausgezeichnet.

Soziales Engagement

1999 bis 2001 war er Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. Dem Verein zur Förderung des zeitgenössischen Circus in Österreich stand er vor. Sein 75. Geburtstag wurde von einer Tragödie überschattet. Beim Nachhauseweg überfuhr er einen Motorradfahrer, der seinen Verletzungen erlag. Merkatz bekannte sich schuldig und wurde für vier Jahre bedingt verurteilt. Im Jahr 2021 erlitt Merkatz einen Schlaganfall.

Dass er seinen Bekanntheitsgrad vornehmlich aus Mundl und Bockerer zog und ihn Menschen manchmal damit nicht in Ruhe lassen wollten, belastete ihn, wie er zugab. Zu Silvester sah er sich trotzdem gern, wie er im ORF den Mundl gab und legendäre Vorsätze formulierte: Es etwa krachen zu lassen, bis sich "die Kwapil anbrunzt".

Merkatz gab sich bescheiden, nüchtern und überlegt dem Leben verbunden. Von einem kühnen News-Journalisten gefragt, wer seine Grabrede halten soll, antwortete er: "Niemand – Amen."

Um ihn trauert seine Frau Martha, mit der er seit 1956 verheiratet war und seine beiden Töchter. Karl Merkatz starb im Alter von 92 Jahren. (Doris Priesching, 4.12.2022)