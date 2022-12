Steven Bergwijn wurde gegen die USA eingewechselt. Die Niederlande steht im Viertelfinale. Foto: AP Photo/Hassan Ammar

Ar-Rayyan – Louis van Gaal drückte dem schüchternen Matchwinner Denzel Dumfries einen feuchten Schmatzer auf die Wange, dann ließ das selbsternannte Feierbiest zu den Klängen von "Waka-Waka" im pompösen Mannschaftshotel die Hüften kreisen. Bei der ausgelassenen Feier nach dem Viertelfinal-Einzug versprühten auch seine Spieler deutlich mehr Esprit als zuvor auf dem Rasen – denn trotz des nie gefährdeten 3:1 (2:0) gegen die USA herrscht vor dem Kracher gegen Messis Argentinier in der Heimat Alarmstimmung.

Van Basten: "Was sehe ich mir da an?"

"Zwei tolle Tore, der Rest ist zum Heulen", ätzte Marco van Basten, der Anführer der Europameister-Generation von 1988: "Als Fußball-Liebhaber habe ich mich gefragt: Was sehe ich mir da an?. Null Initiative." Die niederländische Tageszeitung NRC beklagte "Polder-Catenaccio anstelle von Voetbal Totaal". Die Nationalmannschaft habe für die Jagd nach dem ersten WM-Stern ihr "Image" aufgegeben. Doch van Gaal lässt die Kritik kalt.

Klaassen: "In erster Linie wollen wir gewinnen"

"Ich bekomme genug Anerkennung von den Leuten, die um mich herum sind, dass es bei den Medien nicht so ist, gehört zum Fußball", sagte der Bondscoach: "Ich bin daran gewöhnt." Mit ebenso biederem wie effektivem Konterfußball zum Titel, statt mal wieder in Schönheit zu sterben – so sein Motto. "Ich sage nicht, wir werden Weltmeister, aber wir können Weltmeister werden", führte er aus.

Die Spieler glauben an sein System. "Natürlich" würde das Team lieber im typisch niederländischen Stil spielen, sagte Davy Klaassen: "Aber in erster Linie wollen wir gewinnen – das ist das Wichtigste." Dumfries zeigte Verständnis für die Kritiker, "aber wenn man so schnelle Spieler vorne hat, hat es Sinn, auf Konter zu spielen", betonte der 26-Jährige.

Oranje-Party bei der Rückkehr ins Hotel.

Bussi als Belohnung

Der nach dem Schauspieler Denzel Washington benannte Rechtsverteidiger spielte im Achtelfinale die Hauptrolle. Die Treffer von Memphis Depay (10.) und Daley Blind (45.+1) bereitete er mit mustergültigen Flachpässen in den Rückraum vor, nach dem Anschluss von Haji Wright (76.) donnerte er selbst eine Flanke volley ins Tor (81.). "Es war vielleicht mein bestes Spiel überhaupt", meinte Dumfries.

Als Belohnung drückte ihm van Gaal auf der Pressekonferenz wie angekündigt einen "dicken, fetten Kuss" auf die Wange. Vor dem ersten Tor spielten die Niederländer einschließlich des finalen Zuspiels von Dumfries fantastische 20 Pässe, nur Argentinien schaffte beim WM-Rekord von 2006 noch vier mehr. "Das perfekte Tor", schwärmte Klaasen. "Da haben wir alle Facetten unseres Systems gezeigt", ergänzte Dumfries.

Bussi für Dumfries.

Van Gaal: "Wir haben gelitten"

Gänzlich glücklich war van Gaal dennoch nicht: "Wir haben in der ersten Halbzeit gelitten, waren oft ohne Ball, und das ist bei der WM nicht akzeptabel. Wenn wir gegen die besten Mannschaften so spielen, wird es nicht gutgehen." Seit seiner dritten Amtsübernahme im September 2021 ist die Elftal in 19 Partien ungeschlagen, nach der WM wird Ronald Koeman übernehmen. Am liebsten würde van Gaal vorher aber noch drei weitere Freudentänzchen veranstalten.

Enttäuschte USA, aber "großer Fortschritt"

Die USA trauerten indes der eigenen Chancenverwertung nach. Ausgerechnet Star Christian Pulisic scheiterte nach drei Minuten an Oranje-Tormann Andries Noppert. "Wir hatten genug Möglichkeiten, mehr als ein Tor zu erzielen", meinte US-Goalie Matt Turner.

Das aktuelle Team, aus dem viele Profis um Pulisic (24) in vier Jahren auf dem Zenit ihrer Karriere sein dürften, wusste in Katar durchaus zu begeistern. Präsident Joe Biden richtete dem Team nach dem WM-Aus aus: "Jungs, Ihr habt uns stolz gemacht. Wir stehen auf und gehen weiter", twitterte er und blickte auf die kommende Fußball-WM als Co-Gastgeber neben Mexiko und Kanada voraus. "Auf eine glänzende Zukunft und 2026 hier bei uns zu Hause."

Das sieht auch Tyler Adams so: "Wir haben gezeigt, dass wir mit einigen der besten Mannschaften der Welt und einigen der besten Spieler der Welt mithalten können", sagte der Mittelfeldspieler. "Das ist ein großer Fortschritt für den US-Fußball." (sid, APA, red, 4.12.2022)