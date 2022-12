Der von Bürgermeister Michael Ludwig per Notkompetenz gewährte Kredit in Höhe von 1,4 Milliarden Euro wurde Ende August öffentlich

Politisch wird die Finanzierungslücke der Wien Energie noch in Form eines U-Ausschusses aufgearbeitet. Foto: REUTERS / LEONHARD FOEGER

Wien – Der städtische Energieversorger Wien Energie hat den von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gewährten Notkredit über 1,4 Milliarden Euro "Anfang Dezember" zur Gänze zurückgezahlt, teilte das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Sonntag mit. Hanke zeichnete dazu ein Videostatement auf, in dem er den "Schutzschirm" lobte und von einer "guten Nachricht" sprach. Erst am 1. Dezember hatte die Wien Energie mitgeteilt, 1,25 von den 1,4 Milliarden Euro zurückgezahlt zu haben.

Preissprünge am Börsenhandel

Die Wien Energie musste – wie andere Versorger in Europa auch – für den Börsenhandel mit Strom und Gas infolge der Preissprünge hohe Sicherheitsleistungen hinterlegen und konnte diese ab dem Sommer nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren. Bürgermeister Ludwig hatte deshalb ab Juli per Notkompetenz insgesamt 1,4 Milliarden Euro bereitgestellt. Der Liquiditätsengpass und die Notkredite des Bürgermeisters wurden Ende August publik, als auch diese 1,4 Milliarden Euro knapp wurden. In der Folge gewährte der Bund über die Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) weitere 2 Milliarden Euro, diese wurden wegen der dann wieder gesunkenen Preise bisher aber nicht gebraucht.

Am 2. Dezember hat im Wiener Rathaus eine Untersuchungskommission zur Wien Energie ihre Arbeit begonnen. Die Kommission soll die Vorgänge rund um die von Stadt und Bund gewährte Milliardenunterstützung für den Energieversorger unter die Lupe nehmen. Der Antrag zur Einsetzung kam von ÖVP und FPÖ. (APA, 4.12.2022)