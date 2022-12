Im Dickicht der Hagebutte fühlt sich der Zaunkönig wohl. Typisch ist der kleine aufgestellte Schwanz. (Belichtungszeit 1/15 Sek., Blende f8, Lichtempfindlichkeit ISO 100, Brennweite 500 mm am APS-C-Sensor entspricht 750 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat) Foto: Andrea Zlatarits / Michael Simoner

Es gibt Vogerln, die brauchen Extraleckerlis am kalten Buffet. So wie der Zaunkönig. Seine und Ihre Majestät verschmähen Erdnüsse und Sonnenblumenkerne, auch wenn sie geschält und zerkleinert sind. Das liegt daran, dass sie ihre tierische Nahrung im Gegensatz zu anderen Vögeln im Winter nicht auf einfache Körndldiät umstellen.

König des Unterholzes

Also kochen wir auf: feine Haferflocken mit Rosinen und Mehlwürmern in Fett geschwenkt. Das ist vor allem bei Rotkehlchen und Amseln ein Renner, aber auch der winzige Zaunkönig schaut jetzt ab und zu auf ein Häppchen vorbei. Wichtig ist, dass das Weichfuttermenü in unmittelbarer Nähe zu einem Gebüsch serviert wird, denn der Zaunkönig ist der King des Unterholzes. Aus der Deckung kommt er nur selten hervor, etwa dann, wenn er sich mit seinem spitzen, leicht gebogenen Schnabel fette Raupen und Larven aus der Erde holt.

Heißt auch Schneekönig

Der Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) bringt nur acht bis zehn Gramm auf die Waage, also ungefähr so viel wie eine Zwei-Euro-Münze. In Europa sind nur das Winter- und das Sommergoldhähnchen noch kleiner. Dafür kann der Zaunkönig lauter singen als so manch anderer Singvogel. Außerdem trällert der Winzling auch im Winter, was ihm auch den Namen Schneekönig einbrachte. Daher rührt auch die Redewendung "Sich freuen wie ein Schneekönig". Nett, oder? (Michael Simoner, 7.12.2022)

Der Zaunkönig wiegt etwa nur so viel wie eine Zwei-Euro-Münze. (1/30 Sek., f5.6, ISO 100, 500 mm APS-C) Foto: Michael Simoner