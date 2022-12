"The Devil’s Hour" mit Peter Capaldi. Foto: Amazon Prime

Lucy Chambers kann einem leidtun: Jede Nacht wacht sie, von Albträumen geplagt, um 3.33 Uhr auf – zur "Devil’s Hour", der Teufelsstunde, wie wir alsbald erfahren. Also aufstehen, zum Kühlschrank gehen, etwas trinken, dunkle Ahnung haben, keine Ruhe finden. Und dauernd diese Déjà-vus!

Prime Video

Na ja, vielleicht wird es auf die Dauer einfach zu viel für Lucy, schließlich ist da ja auch ihr kleiner Sohn Isaac. Und der ist: besonders. Besonders einsilbig, besonders emotionslos. Irgendwie gruselig. Niemand dringt zu ihm vor, auch Dr. Ruby Bennett nicht, die zigste Kinderpsychologin. Und dann verschwindet der Kleine plötzlich ...

Was folgt, ist kein 08/15-Thriller, sondern ein gewieftes Verwirrspiel von Drehbuchautor Tom Moran. Was ist Vorstellung, was Traum, was Gegenwart, was Zukunft? Es ist nichts davon – oder alles gleichzeitig. Jessica Raine (Call the Midwife, Fortitude) und Peter Capaldi (Dr. Who) brillieren in den Hauptrollen und hetzen mit uns durchs Labyrinth. Bloß: Finden sie – und wir – den Ausgang? (Gianluca Wallisch, 4.12.2022)