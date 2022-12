Brasilien hofft auf Neymar. Foto: AP/Andre Penner

Doha – Drohnen zeichneten Pelés gelbes Trikot mit der Zehn in den Nachthimmel über der Bucht von Doha. Am Endspielstadion, an Wolkenkratzern und dem imposanten Aspire-Tower erstrahlte sein Bild überlebensgroß. Die Botschaft hinaus in die Welt und ans Krankenbett im fernen São Paulo lautete: "Werde bald gesund!"

Die Sorge um die schwerkranke Legende ist bei der WM allgegenwärtig und überschattet die Titeljagd seiner Erben, die heute Abend im Stadion 974 zu Doha gegen Südkorea haushohe Favoriten auf den Aufstieg ins Viertelfinale sind. Zumal sich Neymar wieder fit gemeldet hat. Der zum Auftakt gegen Serbien lädierte Knöchel lässt den Einsatz des 30-jährigen Spielmachers zu.



Gruß aus der Klinik

Pelés Zustand soll es zulassen, dass "O Rei" im Krankenhaus das Match in Doha verfolgen kann. Der 82-Jährige ließ über die sozialen Netzwerke verkünden, er sei "stark und voller Hoffnung", und bat darum, "dass alle Ruhe und positives Denken bewahren". Die Kunde, er spreche nicht mehr auf die Chemotherapie gegen Darmkrebs an und dass palliative Maßnahmen eingeleitet worden seien, legte sich wie eine schwarze Wolke über die Seleção. Nicht nur Neymar ist klar: Die Aufgabe in Katar, nach 20 Jahren endlich den "Hexa" – den sechsten WM-Titel – zu gewinnen, hat eine neue Dimension bekommen. Es gilt den wohl letzten Wunsch des größten Fußballers zu erfüllen. "Bringt den Pokal nach Hause!", hatte Pelé schließlich gefordert.

Brasilien-Fans denken an ihr Idol Pelé. Foto: EPA/Neil Hall

Ohnehin sei die WM "mental sehr anspruchsvoll", sagte Trainer Tite, "sie saugt dich aus". Seine Entscheidung, im letzten Vorrundenspiel gegen Kamerun (0:1) mit der B-Elf das Risiko einer Niederlage einzugehen, könnte sich auszahlen. Die Stammspieler sind ausgeruht, allerdings verletzte sich Alex Telles gegen die Afrikaner, weshalb jetzt kein Linksverteidiger mehr zur Verfügung steht. Vielleicht ist das eine kleine Chance für die Koreaner um ihren noch nicht brillanten Star Heung-min Son auf den ersten Sieg in einem K.-o.-Spiel außerhalb des eigenen Landes. Ein Testspiel im Juni hatte Brasilien auch dank zweier Tore von Neymar mühelos mit 5:1 gewonnen. (sid, red, 4.12.2022)

Mögliche Aufstellungen zum Achtelfinale Brasilien – Südkorea (Doha, Stadium 974, 20.00 Uhr/live ORF1/ZDF, SR Clément Turpin)

Brasilien: 1 Alisson – 2 Danilo, 14 Eder Militao, 3 Thiago Silva, 4 Marquinhos – 5 Casemiro – 11 Raphinha, 7 Paqueta, 10 Neymar, 20 Vinicius Jr. – 9 Richarlison

Ersatz: 23 Ederson, 12 Weverton – 13 Alves, 24 Bremer, 15 Fabinho, 17 Bruno Guimaraes, 22 Everton, 19 Antony, 21 Rodrygo, 25 Pedro, 26 Martinelli

Es fehlen: 16 Telles, 18 Gabriel Jesus (beide mit Knieverletzungen abgereist), 6 Alex Sandro (Sprunggelenksverletzung)

Südkorea: 1 Kim S.- 15 Kim Moon-hwan, 4 Kim Min-jae, 19 Kim Y., 3 Kim J. – 5 Jung, 6 Hwang I. – 22 Kwong, 25 Jeong, 7 Son H. – 9 Cho G.

Ersatz: 12 Song B., 21 Yo – 2 Yoon, 14 Hong, 20 Kwon K., 23 Kim T., 24 Cho Y., 8 Paik, 10 Lee J., 11 Hwang H., 13 Son J., 16 Hwang U., 17 Na, 18 Lee K., 26 Song M.