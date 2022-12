Eine Gerichtsskizze zeigt die vorsitzende Richterin und ihre Beisitzer. Foto: APA / AFP / Belga / Janne Van Woensel Cooy

Brüssel – Mehr als sechs Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in Brüssel beginnen am Montag um 9.00 Uhr die Gerichtsverhandlungen in dem Fall. Der Prozess um die Anschläge vom März 2016 wurde bereits im September offiziell eröffnet, die Anhörungen verzögerten sich jedoch wegen eines Streits darum, wie die Angeklagten im Saal untergebracht werden sollten. Sie werden nun gemeinsam in einem Glaskasten sitzen.

Bei den Angriffen am 22. März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) Bomben am Brüsseler Flughafen Zaventem und in einer U-Bahn-Station im EU-Viertel gezündet. Dabei wurden 32 Menschen getötet und Hunderte teils schwer verletzt. In dem Prozess sind zehn Menschen angeklagt, einer davon gilt als vermisst – es wird vermutet, dass er in Syrien gestorben ist.

Terrorzelle verübte Attentate in Paris und Brüssel

Sechs der Angeklagten wurden bereits im Prozess um die Pariser Attentate am 13. November 2015 verurteilt. Damals hatten Extremisten bei einer Anschlagserie 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in der französischen und in der belgischen Hauptstadt gehen wahrscheinlich auf dieselbe Terrorzelle zurück. So steht der Hauptangeklagte im Pariser Prozess, Salah Abdeslam, nun auch in Brüssel wieder vor Gericht. (APA, 5.12.2022)