Nachdem der Rapper Ye (vormals Kanye West) wegen antisemitischer Äußerungen bei Instagram rausgeworfen wurde, setzte er seine Tirade gegen Juden auf Twitter fort, wo sein Comeback ebenfalls nur kurz währen sollte. Sein Schicksal auf der Plattform besiegelte er schließlich mit einem Auftritt in der "Infowars"-Show des skandalumwitterten Verschwörungserzählers Alex Jones. Dort lobte er Hitler und bekundete seine Verehrung für den Diktator Nazideutschlands, was selbst den bei extremen Aussagen sonst wenig zimperlichen Jones sichtbar in Verlegenheit brachte.

Während der Sendung abgeschickte Tweets riefen schließlich auch Elon Musk auf den Plan. Der neue Twitter-Chef, der eigentlich permanente Sperren abschaffen wollte, verfügte eine solche über Yes Account. Aber auch unter seinen (ehemaligen) Fans dürfte Ye den Bogen mittlerweile überspannt haben. Auf Reddit wurde das ihm gewidmete Forum (Subreddit), r/Kanye, digital zu einer Art Holocaust-Memorial umgestaltet.

Screenshots: Reddit

Dokumentationen, Erinnerungen, Memes

Kratzer an den Wänden von Gaskammern, die Sterbende in ihrer Verzweiflung hinterlassen haben. Geschichten von Helfern, die einst ihr Leben riskierten, um Juden und anderen Verfolgten der NS-Diktatur die Flucht zu ermöglichen. Dokumentationen über die Verbrecher des Regimes und die Widerstandskämpfer, die ihnen die Stirn boten. Oder einfach Memes, in denen die Ablehnung gegenüber dem Nationalsozialismus und Yes Statements verdeutlicht wird.

Das Forum mit über 700.000 Mitgliedern, in dem einst der Künstler gefeiert und diskutiert wurde, zeigt sich seit einigen Tagen weitgehend vereint in seiner Botschaft. Den "Startschuss" dazu gab laut Bloomberg der Nutzer "JustAGuyNamedRyan3". Kurz nach Yes Auftritt bei Alex Jones veröffentlichte er den Aufruf, aus dem Subreddit eine Holocaust-Gedenkstätte zu machen. Er sei mit der Musik von Ye aufgewachsen, es könne hier aber nicht mehr so weitergehen wie bisher, schrieb er. Seitdem hat er rund 6.500 Upvotes (Likes) und gut 170 – großteils zustimmende – Antworten erhalten.

Auch die Moderatoren von r/Kanye stehen hinter der Aktion. Sie haben nach eigener Aussage mittlerweile zig Postings entfernt und Nutzer gesperrt und würden weiter gegen Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus vorgehen. Damit beugen sie potenziell auch einer Sperre des Forums vor, denn Reddit behält sich vor, Communitys komplett zu entfernen, die zu Gewalt aufrufen oder Hassrede gegen Menschen auf Basis von deren Identität betreiben.

Zwischen Manie und Depression



Yes erratisches Verhalten wird immer wieder in Bezug zu einer bipolaren Störung gebracht. Der Rapper leidet nach eigener Aussage von 2018 an einer solchen, die 2016 diagnostiziert worden sein soll. "Ich hasse es, bipolar zu sein. Es ist großartig", schrieb er auf das Cover seines 2018er-Albums "Ye". Seitdem bezeichnete er die Diagnose allerdings mehrfach als Fehleinschätzung und akzeptierte sie später wieder.

Mit öffentlicher Hitler-Verehrung und antisemitischen Aussagen hat Ye zahlreiche Menschen gegen sich aufgebracht, darunter auch viele ehemalige Fans. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Die psychische Erkrankung ist gekennzeichnet durch Schwankungen zwischen extremen Stimmungsphasen. Die Betroffenen durchleben dabei einerseits Tiefs, die oft mit depressiven Verstimmungen bis hin zu Suizidgedanken einhergehen, weswegen vor der Erkennung der Bipolarität oft eine Depressionsdiagnose steht. Dem gegenüber stehen Hochphasen, die mitunter von Ruhelosigkeit, Energieüberschuss und Schlaflosigkeit geprägt sind. (gpi, 5.12.2022)