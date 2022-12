Die Zeiten sind schwer, und die Mode, sie wird düster – da kann das Farbinstitut Pantone noch so oft Viva Magenta als die Farbe des kommenden Jahres ausrufen. Wer schon in Tim Burtons märchenhafter Netflix-Serie "Wednesday" versunken ist, wird kaum widersprechen: Die Farbe Schwarz hat schon lange nicht mehr so modern ausgesehen wie an deren Protagonistin Wednesday Addams.

Das ist erstaunlich, mit Kostümdesignerin Colleen Atwood setzte Burton auf eine bewährte Kraft: Sie hatte schon vor über 30 Jahren "Edward mit den Scherenhänden" ausgestattet. Doch Atwood ist ein kleines Kunststück gelungen. Sie hat Hauptdarstellerin Jenna Ortega so angezogen, dass ihr Auftritt auch bei der Generation Tiktok ankommen dürfte.

Die Addams-Family in Netflix-Besetzung: Jenna Ortega als Tochter Wednesday zwischen Luis Guzmán als Papa Gomez und Catherine Zeta-Jones als Mama Morticia. Foto: Courtesy Of Netflix

Wednesday Addams macht sich zwar nichts aus Mode, sieht aber in ihren schweren Boots, den weißen Krägen und dem Spitzenkleid (von Alaïa Vintage) so smart aus, dass man ihre ernsthafte Weltuntergangsmode gleich nachahmen will. Das dachte sich wohl auch Christina Ricci, die 1990 die Wednesday gab, als sie unlängst für das US-Label Rodarte in schwarzer Spitze posierte.

Das düstere Revival ist aber nicht nur auf Netflix zu beobachten. In der Modewelt werden Korsagen, die darken Lederlooks der Julia Fox und seit einiger Zeit wieder die Entwürfe von Rick Owens gefeiert. Oder um es in den Worten des Magazins "Brigitte" zu sagen: "Farben sind toll, doch manchmal darf es auch etwas dunkler sein."

Und so verleiht die Begeisterung für das neue Schwarz auch Labels Auftrieb, die ein wenig in Vergessenheit geraten waren. So verkündete die Marke Ann Demeulemeester zuletzt das Engagement ihres neuen Kreativchefs Ludovic de Saint Sernin mit einer Porträtserie: Der Neue posierte in Archivstücken von Ann Demeulemeester, vier der sechs Outfits: pechschwarz, selbstverständlich.

Beim französischen Modehaus Givenchy fällt das Neunzigerjahre-Gothic-Revival etwas sportlicher aus, dort marschierten verwaschene graue Shirts und schwere Stiefel über den Laufsteg.

Der Winter 2022 sieht beim Modehaus Givenchy düster aus. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Und das Berliner Magazin "032c"? Das versprach schon im Juni 2021 "32 Seiten Gothic Sex mit Dua Lipa".

Auch auf Tiktok ist man übrigens längst bereit für dunkle Töne. Das erfuhr zuletzt der US-Musiker Aryan Ashtiani alias Mareux.

Seit eineinhalb Jahren wird sein Cover des The-Cure-Songs "The Perfect Girl" auf der Videoplattform gefeiert. Was das bedeuten könnte? Die Chancen stehen gut, dass die Weltuntergangsfarbe Schwarz nicht nur von stilbewussten Architektinnen, sondern auch von den Jungen getragen wird. (feld, 7.12.2022)