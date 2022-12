Im aktuellen "Business School Ranking" der britischen Zeitung liegt die WU in der Mitte der 95 europäischen Wirtschaftshochschulen

Die WU übersiedelte 2013 an den neuen Standort in der Leopoldstadt. Foto: Heribert Corn

Im aktuellen "Business School Ranking" der britischen Zeitung "Financial Times" ("FT") belegt die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) heuer den 43. Platz unter den 95 Wirtschaftshochschulen Europas, die es ins Ranking geschafft haben. Punkten konnte die WU demnach vor allem mit der internationalen Erfahrung der Absolventinnen und Absolventen, mit deren Erfolg auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt sowie deren Einstiegsgehältern. Sowohl im Executive-MBA-Programm als auch im Master International Management sind Austauschprogramme und internationale Praktika Teil des Studiums.

Die 1898 gegründete WU ergatterte als eine der größten öffentlichen Wirtschaftsuniversitäten in Europa einen Platz in dem "FT"-Ranking, wo sie mit zahlreichen kleinen und elitären Business-Schools konkurrierte.

Hintergrund

Die "Financial Times" veröffentlicht jedes Jahr Rankings zu unterschiedlichen Studienprogrammen. Um für die Auflistung in Betracht zu kommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, etwa die internationalen Akkreditierungssysteme Equis oder AACSB.

WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger freute sich in einer Aussendung: "Gerade das 'Financial Times'-Ranking ist für Wirtschaftshochschulen von großer Bedeutung. Es ist schon ein Erfolg, überhaupt in einem der Programmrankings berücksichtigt zu werden, denn die internationale Konkurrenz ist sehr hoch. Wird nur der deutschsprachige Raum betrachtet, liegt die WU auf dem sechsten Platz. Das ist schon beachtlich." (red, 5.12.2022)