In den vergangenen Monaten habe es immer wieder Fälle von extremer Raserei gegeben. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Autos von Rasern sollen künftig beschlagnahmt werden. Das kündigt Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Montag an. "Es gibt eine Geschwindigkeit, bei der wird das Auto zur Waffe", sagt sie. Diese wolle man Rasern "sofort und dauerhaft abnehmen können".

Fährt jemand um mehr als 60 km/h über dem Tempolimit innerhalb eines Ortsgebiets – oder 70km/h außerhalb – so wird künftig das Auto in Zukunft vor Ort von der Polizei vorläufig beschlagnahmt.

Innerhalb von zwei Wochen sollen die Behörden dann prüfen, ob es sich um eine Wiederholungstat handelt. Ist das der Fall, so wird das Fahrzeug gänzlich abgenommen. Fährt jemand mit mehr als 80 bzw. 90 km/h über dem Tempolimit, so wird das Auto schon beim ersten Vergehen permanent beschlagnahmt, heißt es. "Wer kein Auto mehr hat, kann nicht mehr rasen", sagt Gewessler. Bei vielen Rasern sei das Auto in gewisser Weise "Teil der Identität", so die Ministerin. Demnach hätte die neue Maßnahme auch eine abschreckende Wirkung.

Führerschein abgenommen

Auch der Führerschein werde abgenommen, auf diese Weise wolle man verhindern, das Raser wenige Wochen später wieder auf der Straße unterwegs sind. Problematisch sei, wenn das Auto etwa gemietet oder über Leasing in Anspruch genommen wurde. "In das Eigentumsrecht Dritter ließe sich nicht eingreifen", sagt der ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger, in dieser Frage suche man auch im Begutachtungsprozess nach möglichen Vorschlägen.

"Da der Führerschein in einem solchen Fall beschlagnahmt wird, wird es aber sowieso nicht möglich sein, ein Auto zu leasen oder zu mieten", sagt Gewessler. Auch sei das Auto für zwei Wochen unabhängig vom Eigentum beschlagnahmt, fügte der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hinzu.

Autos, die permanent beschlagnahmt werden, sollen daraufhin versteigert werden. 70 Prozent der Einnahmen gehen an den Verkehrssicherheitsfond, 30 Prozent an die jeweilige Gebietskörperschaft.

Extreme Raserei

In den vergangenen Monaten habe es immer wieder Fälle von extremer Raserei gegeben, etwa sei etwa ein Mann in Niederösterreich auf einer Straße mit 100 km/h Höchstgeschwindigkeit mit 221 km/h unterwegs gewesen, in Wien fuhr jemand mit 104 statt 30 km/h. "Es ist kein Kavaliersdelikt, so zu rasen und damit, vielleicht noch im Umkreis einer Schule, im vollen Bewusstsein die Gefährdung von Kindern und anderen Verkehrsteilnehmern in Kauf zu nehmen", sagt Ottenschläger. (muz, 5.12.2022)