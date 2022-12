Sein Siegerstück "America" wird in 2023/24 am Schauspiel Leipzig uraufgeführt. Der Preis wird von den Wiener Wortstaetten ausgelobt

Giorgio Ferretti ist Preisträger des exil-Dramatiker*innen-Preises 2022. Foto: David Tiefenthaler

Wien/Leipzig – Der 1990 im italienischen Lecco geborene und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studierende Autor Giorgio Ferretti hat den exil-Dramatiker*innenpreis gewonnen. Sein aus knapp 50 Einsendungen ausgewähltes Siegerstück "America" erzählt in kurzen, lakonischen Szenen eine poetische Coming-of-Age Geschichte. Zusätzlich zum Preisgeld von 3.000 Euro wird das Stück in der Spielzeit 2023/24 am Schauspiel Leipzig zur Uraufführung gebracht.

Der Preis wird zumindest alle zwei Jahre vom Verein "Wiener Wortstaetten" in Kooperation mit dem Verein exil und dem Schauspiel Leipzig vergeben. Die Preisverleihung findet am 16. Dezember um 19 Uhr im Literaturhaus Wien statt. (APA, 5.12.2022)