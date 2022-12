Stockholm – Das schwedische Medienunternehmen Bonnier News will den digitalen Zeitschriftendienst Readly International kaufen. Bonnier gab dafür ein Übernahmeangebot in Höhe von 12 schwedischen Kronen (1,10 Euro) pro Aktie ab, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Das Angebot hat damit einen geschätzten Gesamtwert von 455 Mio. Kronen. Es ist unter anderem daran gebunden, dass Bonnier mehr als 90 Prozent der Aktien erhält.

Der zuständige Readly-Ausschuss empfahl allen Aktieninhabern, das Angebot anzunehmen.

Readly ist ein digitaler Dienst, der Zugang zu Tausenden Magazinen und Zeitschriften liefert. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 im südschwedischen Växjö. 2015 wurde auch ein Readly-Büro in Berlin eröffnet. (APA, dpa, 5.12.2022)