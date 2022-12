Obwohl wir täglich Geld ausgeben, wird der Umgang mit den eigenen Finanzen selten offen thematisiert. Warum sich das ändern sollte, besprechen wir in der elften Folge von "Lohnt sich das"

Es ist ein Thema, über das wir im Alltag zwar kaum sprechen, das diesen aber, vor allem in Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten, maßgeblich prägt: der Umgang mit dem eigenen Geld.

In der aktuellen Folge von "Lohnt sich das" dreht sich deswegen alles um unsere Finanzkompetenz: Wovon hängt der Umgang mit dem eigenen Einkommen ab? Wie treffen wir finanzielle Entscheidungen? Und was kann man tun, wenn man in eine finanziell prekäre Lage kommt?

Um diese Fragen zu beantworten, ist Goran Maric zu Gast. Er ist Geschäftsführer des Sozialunternehmens Three coins und entwickelt seit über fünf Jahren Bildungsprodukte und Strategien für mehr Finanzkompetenz in der Gesellschaft. (red, 7.12.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.