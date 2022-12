Dass der Mond Sterne oder Planeten bedeckt, ist keine Seltenheit. So verdeckt der Mond am Montag der Planeten Uranus. Die Marsbedeckung durch den Mond, die sich am Donnerstag in der Früh zutragen wird, ist dieses Jahr dennoch außergewöhnlich: Am 8. Dezember ist nämlich Vollmond, und der Mars hat gerade seine größte Helligkeit und seinen größten scheinbaren Durchmesser erreicht. Zudem stehen Mars und Mond Anfang Dezember sehr hoch am Himmel, was eine gute Sichtbarkeit ohne Hindernisse am Horizont ermöglicht.

Darstellung, bei der der Mars (kleiner rötlicher Punkt) am Donnerstag um kurz nach fünf Uhr hinter dem Mod verschwinden wird, nämlich "links oben". Diese Simulation wurde für den Eintritt auf der Sophienalpe/Wien erstellt. Grafik: Alexander Pikhard, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Mit anderen Worten: Am Donnerstag wird sich das hellste Objekt am Himmel, der Vollmond, direkt vor das zweithellste Objekt, den Mars, schieben. Der Vollmond ist nicht zu übersehen, und der Mars in Opposition ist als strahlend roter Stern direkt daneben mindestens genauso auffällig. Womöglich erinnern sich Sternguckerinnen und Sterngucker noch an die Mondfinsternis im Sommer 2018, als damals der "Blutmond" direkt über dem Mars stand. Dieses Jahr bieten Mond und Mars einen ähnlichen Anblick.

Sichtbarkeit der Okkultation am 8. Dezember. Grafik: Alexander Pikhard, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Kurz nach fünf Uhr früh (Wien: 5.06 Uhr; die exakten Zeiten für ausgewählte österreichische Orte gibt es dank der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie hier) wird sich der Mond vor den Mars schieben und den Planeten, der für uns in etwa 100-mal kleiner erscheint als der Mond, langsam bedecken. Ziemlich genau eine Stunde später (Wien: 6.00, Bregenz: 6.03 Uhr) wird der Rote Planet dann auf der anderen Mondseite wieder langsam sichtbar werden. Da die Sonne an diesem Tag in Österreich erst etwas vor 7.30 Uhr aufgeht, findet das komplette Schauspiel in der Morgendämmerung statt, ist die Bedeckung über die gesamte Dauer von Österreich aus sehr gut sichtbar – vorausgesetzt, der Himmel ist klar. (tasch, 6.12.2022)