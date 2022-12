Die Plattform Streamo will mit Listen Film- und Serienempfehlungen im Bereich Streaming geben. Foto: Streamo

Wien – Mit Streamo geht eine neue Empfehlungsplattform für Filme und Serien an den Start. Das Wiener Medien-Startup will sich ganz auf Listicles, also thematische Bestenlisten, konzentrieren, wie Streamo-Gründer und Herausgeber Erwin Schotzger in einer Aussendung schreibt. Das Motto sei: "Schauen statt ewig stöbern!" Streamo startet in der ersten Phase mit einer Förderung durch die Wiener Medieninitiative. Sie beträgt 10.000 Euro, sagt Schotzger auf STANDARD-Anfrage.

Zum Start bietet Streamo kuratierte Listicles nach Genre und Stimmung – wie beispielsweise: "14 Serienkiller-Filme, die unter die Haut gehen" oder "5 echte Musical-Serien, in denen ständig gesungen wird". In einer weiteren Ausbauphase soll registrierten Usern neben weiteren Tools auch die Option geboten werden, eigene Tipps zu teilen. Ein wöchentlicher Newsletter informiert über die Streaming-Highlights.

Finanzierung

Die Finanzierung des Portals soll längerfristig auf drei Säulen basieren. Neben Affiliate-Marketing und Werbung, hier vor allem Content Marketing und Bannerwerbung, soll auch ein Premium-Abo kommen. "Sobald wir die Vollversion mit zusätzlichen Funktionen haben, planen wir auch ein Freemium-Modell mit einem niederschwelligen Abo für Mitglieder", so Schotzger zum STANDARD.

Streamo-Gründer Schotzger war zuletzt beim Kurier Medienhaus für das Portal film.at als Redakteur tätig. Am Unternehmen beteiligt sind zudem das SEO- & Digital-Marketing-Unternehmen Overlap und die One step beyong Holding GmbH. (omark, 5.12.2022)