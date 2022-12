Die ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, Angelika Winzig, fordert zum Anlass des am Dienstag stattfindenden EU-Westbalkan-Gipfels eine Ausweitung des Roamings. "Der europäische Telekommarkt ist nur mit den Ländern des Westbalkan vollständig", sagte Winzig, die für die Europäische Volkspartei im EU-Parlament die Verlängerung und Verbesserung des Gratis-EU-Roamings verhandelt hatte, am Montag laut Aussendung.

Digitaler Binnenmarkt

"Wir brauchen einen wirklichen digitalen Binnenmarkt in der EU und mit gleichgesinnten Ländern." Eine Ausweitung des "Roam Like at Home"-Programms wäre ein wichtiger Schritt, um die Bürgerinnen und Bürger in Europa näher zusammenzubringen und zeitgleich die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu stärken, sagte Winzig.

Auch wenn die EU-Kommission daran arbeite, die Roaming-Aufschläge zwischen der Europäischen Union und den westlichen Balkanstaaten abzuschaffen, forderte sie "mehr Tempo und einen klaren Fahrplan. Der bevorstehende Westbalkangipfel muss Fortschritte bringen", sagte Winzig. (APA, 5.12.22)