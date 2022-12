Dieser Fan trägt eine gewagte Frisur.

Kann Portugal Weltmeister, stellte sich die Frage auf schlecht Deutsch. Das Achtelfinale gegen die Schweiz im Finalstadion Lusail könnte die Antwort geben. In seinem 21. WM-Spiel auszuscheiden wäre jedenfalls für Cristiano Ronaldo eine bittere Enttäuschung. Für den 37-Jährigen lief es in Katar noch nicht allzu rund. Nur zum Auftakt gegen Ghana traf er per Elfmeter.

Wie immer gibt es viel Theater um den Mann aus Madeira: Tor oder nicht Tor gegen Uruguay (kein Tor), Vertrag oder nicht Vertrag bei Al-Nassr in Saudi-Arabien (mittlerweile eher doch Vertrag), Frust oder nicht Frust nach der Auswechselung gegen Südkorea (nichts Genaues weiß man nicht) – die Schlagzeilen gehören dem fünfmaligen Weltfußballer. Portugals Erfolg gehört dagegen eher Coach Fernando Santos, der gegen die Zentrifugalkräfte in seinem Team anzukämpfen hat, und Bruno Fernandes. Der 28-Jährige von Manchester United sorgte bisher in Katar für weit mehr sportliches Aufsehen als CR7. Nach nur zwei Einsätzen ist er mit zwei Toren und zwei Vorlagen bester Scorer seines Teams. Im langen Schatten von Ronaldo, den nach einer A Bola-Umfrage 70 Prozent der Fans nicht in der Startelf sehen wollen, ist Fernandes jedenfalls zum Mann für die entscheidenden Momente herangewachsen.

Einer ist gegen ein Schweizer Team gekommen, das reif scheint für den bisher größten WM-Coup seit dem Viertelfinale 1954 daheim. "Wir sind uns bewusst, dass wir mit einem Team ins Spiel gehen, das eingespielt ist, das reif ist", sagte Coach Murat Yakin, der aus dem Vollen schöpft. "Es ist eine große Chance, die Geschichte weiterzuschreiben." (sid, red, 6.12.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Achtelfinale:

Portugal – Schweiz (Lusail, Lusail Stadium, 20.00 Uhr/live ORF 1, SR César Arturo Ramos/MEX)

Portugal: 22 Costa – 2 Dalot, 4 Dias, 3 Pepe, 5 Guerreiro – 10 B. Silva, 16 Vitinha, 8 Fernandes, 25 Otavio – 7 Ronaldo, 11 J. Felix

Ersatz: 1 Patricio, 12 Sá – 20 Cancelo, 24 António Silva, 6 Palhinha, 14 William, 15 Leao, 17 Mario, 18 Neves, 23 Nunes, 9 André Silva, 21 Horta, 26 Ramos

Es fehlen: 9 Mendes (Muskelverletzung), 13 Danilo (Rippenbrüche)

Schweiz: 1 Sommer – 3 Widmer, 4 Elvedi, 5 Akanji, 13 Rodriguez – 8 Freuler, 10 Xhaka – 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas – 7 Embolo

Ersatz: 12 Omlin, 21 Kobel, 24 Köhn – 2 Fernandes, 11 Steffen, 18 Cömert, 22 Schär, 6 Zakaria, 14 Aebischer, 16 Fassnacht, 20 Frei, 25 Rieder, 26 Jashari, 9 Seferovic, 19 Okafor