Manfred Schmid ist nicht mehr Austria-Trainer. Foto: IMAGO/David Aliaga

Die Wiener Austria trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Manfred Schmid. Der Bundesligist habe sich mit dem Coach auf keine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags einigen können. "Da ich aber auch kein Trainer mit Ablaufdatum sein möchte, ist es für alle Seiten das Beste, den Vertrag sofort aufzulösen", wird Schmid in einer Aussendung zitiert.

"Die Detailanalyse der Herbstsaison zeigt Handlungsbedarf in einigen Bereichen, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen", heißt es seitens des Klubs. Es seien "Auffassungsunterschiede in wesentlichen sportlichen Fragen" festgestellt worden.

Schmid sagt dazu: "Die Führung der Austria hat sich entschlossen, in Zukunft eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer, weil ich nicht mit voller Überzeugung dahinterstehe."

Suche nach neuem Trainer läuft

Die sportliche Leitung sei beauftragt worden, umgehend mit der Trainersuche zu beginnen, hieß es von der Austria. Die Profi-Kicker der "Veilchen" befinden sich derzeit auf Urlaub.

Schmid belegte mit der Austria in der Vorsaison überraschend Rang drei. In der laufenden Spielzeit überwintern die Violetten in der Bundesliga nur als Tabellensiebenter, im Cup-Achtelfinale schied man gegen den Regionalligisten Wiener Sport-Club aus und in der Conference-League-Gruppenphase wurde man mit zwei Punkten aus sechs Partien Gruppenletzter.

Schmid war seit Juli 2021 Trainer der Austria. Zuvor war er mehr als fünf Jahre als Co-Trainer unter Peter Stöger in der deutschen Bundesliga tätig. (luza, APA, 5.12.2022)