In welchem Land der Welt Pensionisten momentan am besten ihren Ruhestand verbringen können – damit beschäftigt sich der Global Retirement Index 2022

"Der kleine Trotzkopf" in Oslo: Norwegen ist laut Global Retirement Index das beste Land für Pensionistinnen und Pensionisten. Foto: EPA/Stian Lysberg Solum

Nicht zu verwechseln mit dem ähnlich gelagerten Index des US-amerikanischen Magazins "International Living" – hier geht es konkret ums Auswandern in der Pension –, veröffentlicht die Vermögensverwaltung Natixis Invest Managers ihren eigenen Global Retirement Index (GRI) für das Jahr 2022. Darin geht es im Wesentlichen um die Frage, wie es weltweit mit der Altersvorsorge ausschaut und welche Länder die beste Altersvorsorge bieten. Hilfe holte man sich dafür von Core Data Research, einem weltweit agierenden Marktforschungsunternehmen.

Beginnen wir mit einem Land, das es nicht in die Top Ten geschafft hat: Österreich, das heuer im Vergleich zum Vorjahr auf Rang 14, vor Kanada und hinter Schweden, zurückfällt. 2021 noch auf Rang zwölf, hat dieses Abschneiden vor allem mit den schlechteren Ergebnissen in bestimmten Teilindizes zu tun. So bemängelt man im GRI zum Beispiel, dass der materielle Wohlstand und die Lebensqualität nachgegeben hätten. Wobei: Bei Letzterem liegt Österreich weltweit immer noch auf Platz acht.

Diese zehn Länder sind besser als der Rest der Welt – die überwiegende Mehrheit davon ist in Europa

10. Tschechien



Die Tschechische Republik rückt trotz des gleichen Gesamtergebnisses wie im letzten Jahr in die Top Ten auf. Sie hat von allen GRI-Ländern die höchste Punktzahl für den Teilindex Materielles Wohlergehen bekommen. Das Land hat die höchste Punktzahl für den Indikator Arbeitslosigkeit und die vierthöchste Punktzahl für den Indikator Einkommensgleichheit. Bei der Staatsverschuldung liegt die Tschechische Republik mit Platz sechs unter den Top Ten.

9. Dänemark

Dänemark bleibt auch in diesem Jahr auf dem neunten Platz. Im Teilindex Materielles Wohlergehen kommt das Land auf Rang sechs, beim Indikator Pro-Kopf-Einkommen auf Rang sieben. Besonders gut schneidet es im Teilindex Lebensqualität ab: Platz zwei. Offenbar sind die Dänen auch besonders glückliche Menschen.

8. Niederlande

Um drei Ränge gegenüber 2021 verschlechtert haben sich die Niederlande, die heuer auf dem achten Platz landen. Das liege vor allem an den schlechteren Werten im Subindex Wohlbefinden – und das, obwohl man dort immer noch auf dem dritten Platz weltweit landet. Ausgeglichen wird das durch eine hohe Lebensqualität und gute Umweltdaten.

7. Luxemburg

2021 noch auf Rang elf, kommt Luxemburg heuer auf den siebten Platz. Zustande kommt das wegen der guten Performance in allen berücksichtigten Subindizes – Gesundheit, Lebensqualität, Finanzen und Wohlstand.

6. Neuseeland

Neuseeland bleibt in diesem Jahr auf dem sechsten Platz der GRI. Vor zehn Jahren lag es noch auf Rang 34. Seither hat sich offensichtlich viel getan, vor allem im Bereich Lebensqualität, wo das Land hinter Österreich auf den neunten Platz kommt.

5. Australien

Australien rückt heuer um ganze zwei Plätze vor und landet auf Rang fünf. Der GRI bescheinigt dem Land eine stabile Entwicklung, denn schon vor 2012 spielte es in den Top Ten mit – damals noch auf Rang acht.

4. Irland

Unverändert auf dem vierten Platz kann sich Irland behaupten. Es hat von allen GRI-Ländern die deutlichste Verbesserung im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt zu verzeichnen – 2012 war es noch weit abgeschlagen auf Rang 38.

3. Island

Island, das im vergangenen Jahr die Liste der besten Länder für Rentner anführte, rutscht hingegen mit insgesamt 79 Prozent auf den dritten Platz zurück.

2. Schweiz

Die Schweiz bleibt auf dem zweiten Platz. Die Gesamtbewertung sinke zwar aufgrund niedrigerer Werte in den Teilindizes Materieller Wohlstand (14.), Finanzen (2.) und Lebensqualität (5.), doch schon im Jahr 2012 lag die Schweiz auf dem zweiten Platz.

1. Norwegen

Die Goldmedaille holt sich Norwegen. Das skandinavische Land stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze auf. Bei der Lebensqualität und Gesundheit landet Norwegen sogar auf Platz eins der analysierten Länder. Beim materiellen Wohlergehen reichte es immerhin für Platz zwei hinter der Tschechischen Republik. Einzig in der Kategorie "Finanzen im Ruhestand" ist Norwegen weiter abgeschlagen und kommt lediglich auf Rang acht. (red, 8.12.2022)