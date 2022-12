Gegen die Paketzustellerin wird nun ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Foto: imago images/Eibner

Lebring – Wegen "enormen beruflichen Zeitdrucks" ist eine 24-jährige Paketzustellerin in der Südsteiermark nun wohl ihren Führerschein los: Die Frau wurde am Montag im Gemeindegebiet von Lebring-St. Margarethen im Bezirk Leibnitz in einer mit 50 km/h beschränkten Zone mit über 115 km/h von der Polizei erwischt.

Bei der Kontrolle gab sie an, dass sie wegen der Arbeit so schnell gefahren sei. Nun wird ein Führerscheinentzugsverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft eingeleitet. (APA, 5.12.2022)