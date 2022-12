In der Tiroler Gemeinde Wattens wurden in den vergangenen drei Jahren über 300 Kinder geboren – doch es gibt nur 24 Krippenplätze

In Wattens benötigen Eltern Kinderkrippenplätze, langfristige Lösungen stehen noch aus. Foto: Florian Scheible

Zwei Monate ist die kleine Ronja alt, als ihre Eltern sie bei der Kinderkrippe Zwergenwald in Wattens anmelden. Sie sollte mit eineinhalb Jahren einen fixen Betreuungsplatz haben. Geklappt hat es trotzdem nicht. Der Grund: In Wattens, einer Tiroler Gemeinde östlich von Innsbruck mit über 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern, gibt es nur eine Krippe für Kleinkinder unter drei Jahren – mit 24 Vollzeitplätzen.

Ronjas Eltern haben daraufhin bei den Kristallmäusen, einer Krippe, die die Firma Swarovski ihren Mitarbeitern direkt im Wattener Standort zur Verfügung stellt, angefragt. Sollten die Angestellten nicht alle Plätze benötigen, werden sie für Kinder im Ort frei, erzählen die Eltern.

Dort habe man für Ronja auch ein paar Stunden angeboten, allerdings nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Tagen. "Ich kann meinen kompletten Wochenverlauf nicht nach der Kinderkrippe richten", sagt Vater Florian, der eigentlich anders heißt. Seine Frau möchte die Namen der Familie nicht in der Zeitung lesen. Zu klein sei die Gemeinde.

Suche nach freien Plätzen

Für Ronja haben die beiden mittlerweile eine Tagesmutter gefunden. Zweimal pro Woche ist die Eineinhalbjährige für vier Stunden dort. "Wir haben Glück gehabt, Ronja geht gerne hin", sagt Florian. Der Wermutstropfen: Die Tagesmutter kostet mehr als die Krippe. Eine Anfrage bei der Gemeinde um finanzielle Unterstützung hätte den Eltern die Antwort gebracht, dass die Betreuung von Tageseltern bereits von Gemeinde und Land subventioniert sei.

Dass es an Betreuungsplätzen mangelt, scheint bei den politisch Verantwortlichen angekommen zu sein. So auch bei Sonja Fender. Sie gehört der Bürgerliste "neu" an, die bei den Tiroler Gemeinderatswahlen im Februar überraschend gewonnen hat. Die Wattener haben Altbürgermeister Thomas Oberbeirsteiner (ÖVP) abgewählt. Es war Zeit für frischen Wind, heißt es im Dorf.

Fender ist die Kleinkinderbetreuung ein besonderes Anliegen, weil sie auch selbst davon betroffen ist. 15 Jahre nach der Geburt ihrer Tochter hat sie einen "Nachzügler" geboren und festgestellt, dass sich am Betreuungsschlüssel nichts geändert habe. Eine Bedarfserhebung gibt es nicht. Ein Blick in das Geburtenregister zeigt, dass in den vergangenen drei Jahren, zwischen 1. Jänner 2019 und vergangenem Mittwoch, 324 Kinder geboren worden sind.

Aussagekräftig ist diese Zahl für Carola Hönig nicht – denn nicht alle Kinder würden einen Betreuungsplatz brauchen. Trotzdem betont sie die Dringlichkeit weiterer Betreuungsplätze. Sie ist Geschäftsführerin des Eltern-Kind-Zentrums Wattens, das die Kinderkrippe Zwergenwald betreibt. "Wir haben eine Platzerhöhung genehmigt bekommen und nun 26 Plätze", sagt sie. Da nicht jedes Kind einen Ganztagesplatz benötigt, betreuen sie derzeit 32 Kinder in der Krippe, 13 weitere stehen für das kommende Jahr auf der Warteliste.

Für Fenders Sohn war vor einem Jahr im Zwergenwald kein Platz frei. Sie hat einen Betreuungsplatz bei den Kristallmäusen ergattert, "ein Lottosechser", wie sie sagt. Fender weiß, dass Eltern teilweise auf die Betreuungseinrichtungen anderer Gemeinden ausweichen müssen.

Sonja Fender sitzt im Gemeinderat, von den mangelnden Krippenplätzen ist sie selbst betroffen. Foto: Florian Scheible

Der Gemeinderat arbeite an Lösungen, sagt Fender. Für nächstes Jahr seien zwei weitere Krippengruppen geplant. Der Gemeinderatsbeschluss soll am 15. Dezember fallen. Ein Gebäude, das angemietet und umgebaut werden könnte, hätte man bereits im Auge. "Das ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt sie. Trotzdem verschaffe man sich Luft, um langfristige Lösungen zu finden.

Im Gemeinderat müsse erst ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Es seien auch noch nicht alle überzeugt, dass es die Plätze tatsächlich brauche. "Für mich als berufstätige Mutter ist das unverständlich", sagt Fender. Dem stimmen wohl auch Ronjas Eltern zu. Bis sich der Gemeinderat einig ist, hoffen sie auf einen Krippenplatz im nächsten Jahr. (Julia Beirer aus Wattens, 6.12.2022)