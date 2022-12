Am Sonntag versammelten sich Menschen in der Demokratischen Republik Kongo zu Protesten gegen die anhaltende Gewalt im Osten des Landes. Foto: REUTERS/JUSTIN MAKANGARA

Kinshasa – Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo gab am Montag bekannt, dass bei einem Massaker in der östlichen Stadt Kishishe in der vergangenen Woche 272 Zivilisten getötet wurden, womit die Zahl der Todesopfer gegenüber einer früheren Schätzung von 50 stark gestiegen ist.

Am Sonntag fanden landesweite Proteste gegen die anhaltende Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo statt. (Reuters, red, 5.12.2022)