Patrick Tambay 1949–2022 Foto: imago sportfotodienst

Paris – Patrick Tambay, in den 1980ern Sieger von zwei Formel-1-Rennen, ist im Alter von 73 Jahren an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben. Der Pariser debütierte 1977 bei Theodore Racing in der Königsklasse. Im Ferrari gewann er 1982 als Ersatzfahrer seines im Training schwer verletzten Landsmanns Didier Pironi den GP von Deutschland in Hockenheim, 1983 siegte Tambay in Imola und wurde WM-Vierter. (red, 5.12.2022)