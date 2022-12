In dieser Galerie: 7 Bilder Genesungswünsche für Pelé kamen von Fans und Spielern. Foto: APA/AFP/MANAN VATSYAYANA 1:0, Vinicius Junior (li). Foto: EPA/Noushad Thekkayil 2:0, Neymar (Mitte). Foto: IMAGO/Agencia MexSport/Pina 3:0, Richarlison. Foto: AP/Ariel Schalit 4:0, Paqueta. Foto: APA/AFP/GLYN KIRK 4:1, Paik Seung-ho... Foto: APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA Nichts zu halten für Brasilien-Goalie Alisson Becker. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Doha – Zur Pause stand es 4:0, damit ist schon sehr viel gesagt. Brasilien hat Südkorea im sechsten Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft eine Lehrstunde in offensiver Zielstrebigkeit erteilt und konnte trotz eines sehenswerten Gegentors Kräfte für das Viertelfinale am Freitag (16 Uhr) gegen Kroatien sparen.

Schon die Gruppenphase der Seleção war gut gelaufen, das 0:1 gegen Kamerun war egal. Brasiliens Fußballverband hatte Trainer Tite nicht gefeuert, das sollte nicht der einzige Unterscheid zur Wiener Austria bleiben. So kickte zum Beispiel Neymar mit, davon träumt am Verteilerkreis wahrscheinlich nicht einmal der neue Zampano. Brasiliens Wunderkicker war von seiner im ersten Match gegen Serbien erlittenen Knöchelverletzung genesen.

Mit Gefühl

Die Partie im Stadium 974 ging flott los. Raphinha setzte sich rechts durch und spielte quer, im Zentrum haute Neymar daneben, doch dahinter lauerte Vinicius Jr., nahm sich Zeit und versenkte den Ball gefühlvoll an vier Verteidigern plus Goalie vorbei im langen Eck (7.).

Es ist nicht besonders lustig, ein WM-Spiel gegen Brasilien mit 0:1 zu beginnen. Wollen Sie raten, was noch unlustiger ist? Elfte Minute: Woo-young Jung will im Strafraum den Ball wegdreschen, Richarlison flitzt dazwischen und kassiert einen südkoreanischen Tritt auf die Sohle. Lauter als der Jubel für den Elferpfiff war nur der Kollektivschrei, als sich Neymar den Ball schnappte – und natürlich der, als er Seung-gyu Kim mit seinem Zeitlupen-Anlauf Wurzeln schlagen ließ und entspannt rechts einschob. Ein feiner Weitschuss des einstigen Salzburg-Kickers Hee-chan Hwang erinnerte an Südkoreas Anwesenheit, Alissons Parade wiederum zeigte, dass Brasilien neben einer paradiesischen Offensive auch einen der besten Goalies der Welt hat (17.).

Torflut

Nach ein paar Minuten Entspannung verpasste Neymar im Konter einen günstigen Abspielzeitpunkt und verlief sich in den Strafraum, wo eine koreanische Fußspitze entscheidend intervenierte. Wurscht. Minute 29, ein Orchester in Aktion: Richarlison bringt einen Ball artistisch auf den Boden, zwei flotte Kurzpässe später schießt er das 3:0. Wieder tanzte das ganze Team, der Torschütze danach noch eine Extrarunde mit Trainer und Ersatzbank.

Wieder Südkorea: Hwang dribbelte entlang der Toroutlinie durch, doch es bot sich niemand an. Es blieb nur der Schuss an Alissons Brust und grantige Worte für die Teamkollegen. Brasilien nutzte die Räume: Vinicius Jr. spielte von links einen sensationellen Lupfer auf den nachkommenden Lucas Paqueta, der traf volley zum 4:0 (36.). Er hätte gleich nachlegen können, spielte vor dem Tor aber lieber ab und verpatzte das. Richarlison verlor noch ein 1-gegen-1 gegen Goalie Kim.

Schaulaufen der Torhüter

45 Minuten Zahnarzt hatte Südkorea noch zu überstehen. Halbzeit zwei wurde zum Schaulaufen der Torhüter: Heung-min Son tauchte vor dem Tor auf, Alisson parierte grandios (47.). Auch dessen Gegenüber Kim leistete bei Raphinhas Flachschuss Großartiges. Alisson fuhr bei Hwangs wuchtigem Schuss sensationell die Pranke aus (68.). Tites Elf konterte virtuos, die Antwort auf Fersler, Seitenwechsel und Sambadribbling hieß aber stets Kim. Minute 76, das Ehrentor: Joker Seungho Paik volliert nach einem Freistoß aus der zweiten Reihe, Richarlison fälscht ab. Alisson zeigte noch eine Glanzparade, dann bekam der dritte Goalie Weverton als 26. und letzter Kaderspieler seinen Einsatz.

Richtig ernst nahmen die Partie nur mehr die Südkoreaner. Brasilien tanzte trotzdem noch ein paarmal in den Strafraum. Dani Alves wollte fünf Monate vor seinem Vierziger noch berühmt werden, sein Seitfallzieher wurde geblockt (89.). Nach Schlusspfiff posierte die ganze Mannschaft mit einem Transparent, das dem schwerkranken Pelé gewidmet war.

Rücktritt von Bento

Südkoreas Teamchef Paulo Bento nahm nach dem Match seinen Hut. "Das war mein letzter Tag als Trainer von Südkorea", sagte der 53-jährige Portugiese. Die Entscheidung habe er schon im September getroffen. "Sie ist in Stein gemeißelt." (Martin Schauhuber aus Doha, 5.12.2022)

Fußball-WM in Katar, Achtelfinale:

Brasilien – Südkorea 4:1 (4:0). Doha, Stadium 974, 43.847 Zuschauer, SR Turpin (FRA)

Tore:

1:0 (7.) Vinicius Junior

2:0 (13.) Neymar (Elfmeter)

3:0 (29.) Richarlison

4:0 (36.) Paqueta

4:1 (76.) Paik

Brasilien: Alisson (80. Weverton) – Eder Militao (63. Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo (72. Bremer) – Paqueta, Casemiro, Neymar (80. Rodrygo) – Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior (72. Martinelli)

Südkorea: S. Kim – M. Kim, Kim, Y. Kim, J. Kim (46. C. Hong) – J. Lee (74. K. Lee), I. Hwang (65. Paik), W. Jung (46. J. Son), H. Hwang – H. Son, G. Cho (80. U. Hwang)

Gelbe Karten: keine bzw. W. Jung

Statistik

Schüsse: 18 bzw. 8

Schüsse aufs Tor: 10 bzw. 6

Corner: 5 bzw. 4

Abseits: 0 bzw. 5

Fouls: 13 bzw. 8

Ballbesitz: 45:42 Prozent (13 Prozent umkämpft)

Spieler des Spiels: Neymar