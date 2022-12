Die Pixel-7-Serie bekommt die meisten Updates, aber auch ältere Pixel-Geräte erhalten einige Neuerungen. Foto: Proschofsky / STANDARD

In einem vierteljährlichen Rhythmus veröffentlicht Google sogenannte "Feature Drops" für Smartphones aus eigener Entwicklung. Nun ist es wieder so weit, und die aktuelle Veröffentlichung fällt nicht nur besonders umfangreich aus, es werden auch neue Geräte in diesen Reigen aufgenommen.

Ein bunter Strauß

Die meisten Neuerungen bringt der Dezember-Feature-Drop wie gewohnt für die aktuellsten Smartphones aus der Google-Entwicklung. So können Nutzer von Pixel 7 und Pixel 7 Pro nun kostenlos den VPN-Dienst von Google One nutzen. Ein Feature, das schon beim Launch der beiden Geräte versprochen wurde. Das gilt auch für die zweite große Neuerung: Unter dem Namen "Clear Calling" soll die Anrufqualität verbessert werden, eine KI kümmert sich dabei darum, dass beim Gegenüber so gut wie möglich Hintergrundgeräusche ausgefiltert werden.

Made by Google

Eine Vorbereitung für kommende Neuerungen gibt es an anderer Stelle. Sowohl die Pixel-6- als auch die Pixel-7-Serie unterstützen nun "Spatial Audio", also 360-Grad-Klang. Das erste Gerät, das diese neue Android-Grundlage auch wirklich nutzen kann, sollen die Pixel Buds von Google selbst sein, die das passende Update im Jänner erhalten werden. Dort wird das Feature dann auch "Head Tracking" beinhalten, die Tonausgabe ist also von der Kopfposition abhängig.

Recorder und Sicherheit

Ebenfalls für Pixel 6 und 7 gedacht ist die automatische Identifizierung von Sprechenden in der "Recorder"-App für Tonaufnahmen. Künftig werden in direkt auf dem Smartphone erstellten Transkripten also automatisch einzelne Personen markiert, was die Übersichtlichkeit verbessert.

Die zusammengeführten Einstellungen für Sicherheit und Privatsphäre. Grafik: Google

Für alle aktuell noch unterstützten Pixel-Geräte – also zurück bis zum Pixel 4a – gibt es hingegen eine weitere Neuerung: Das neue "Safety Center" fasst Sicherheits- und Privatsphäreeinstellungen übersichtlich zusammen, immer mit Tipps, wie die Nutzer Verbesserungen in diesen Bereichen vornehmen können. Dabei handelt es sich übrigens um ein Update, das Google direkt über den Play Store ausliefert, insofern könnte es durchaus sein, dass das auch noch bei älteren, offiziell nicht mehr unterstützten Pixel-Smartphones landet.

Vermischtes

Ebenfalls für alle Pixel-Geräte relevant: Die neu gestaltete universelle Suche am Homescreen sowie im App-Launcher ist jetzt für alle verfügbar. Diese stellt neben Onlineinhalten vor allem lokale Dienste in den Vordergrund, etwa um schneller zu einzelnen Einstellungen oder auch Diskussionen zu gelangen. Dazu kommen dann noch eine Reihe neuer Bildschirmhintergründe, allen voran neue "Live Wallpapers", die wohl ursprünglich zum Launch des Pixel 7 veröffentlicht werden sollten und jetzt nachgereicht werden.

Pixel Watch

Parallel dazu wird ein Update für die Pixel Watch veröffentlicht, das die Uhr nicht zuletzt auf einen aktuellen Sicherheitsstand bringt und zahlreiche Fehler bereinigt. Gleichzeitig gibt es aber auch kleinere neue Features wie einen neuen Tile für Sonnenaufgang und -untergang. Zudem erneuert Google das Versprechen, dass die Sturzerkennung Anfang 2023 nachgereicht werden soll. Und man nutzt die Gelegenheit, dass mittlerweile die Schlafprofile von Fitbit auch in Zusammenspiel mit der Pixel Watch funktionieren – auch wenn das genau genommen schon seit ein paar Wochen geht.

Viele Fehler bereinigt

Die Schlafprofile von Fitbit funktionieren jetzt auch mit der Pixel Watch. Grafik: Google

Doch zurück zu den Smartphones, hier wird nämlich auch eine große Fülle an Fehlern bereinigt. Das geschieht quer durch alle Bereiche, also von Bluetooth-Problemen bis zur Kamera oder auch der Telefonie. Eine detaillierte Liste gibt es im Pixel Community Forum.

Sicherheit

Und dann wäre da noch das Android-Sicherheitsupdate für Dezember, das mit der neuen Version einhergeht – und auch für andere Hersteller relevant ist. Nachdem es bei diesen zuletzt merklich ruhiger geworden ist, schließt Google aktuell wieder eine Fülle an schweren Sicherheitslücken. Darunter gleich vier, die mit der höchsten Warnstufe "kritisch" versehen sind und von denen drei das Einschmuggeln und Ausführen von Schadcode von außen ermöglicht hätten.

Pixel Firmware Bugs

Einen gesonderten Blick ist aber auch das parallel gelieferte Security Bulletin für Pixel-spezifische Fehler wert – sind dort doch nicht weniger als 16 kritische Sicherheitslücken in unterschiedlichen Firmware-Komponenten gelistet, die mit der neuen Version bereinigt werden. Ein großer Teil davon in Komponenten, die mit der Verschlüsselung des lokalen Datenträgers – genauer gesagt dem Schutz der zugehörigen Keys – zu tun haben.

Details dazu gibt es bislang noch nicht, die durchgehende Nummerierung der zugehörigen CVE-Einträge lässt aber vermuten, dass sich hier jemand – potenziell Google selbst – dieses Thema mal im Detail vorgenommen und eine ganze Reihe von ähnlichen Defiziten gefunden hat.

Download

Das aktuelle Update kann von Pixel-Nutzern ab dem Pixel 4a ab sofort heruntergeladen werden, die Aktualisierung kann über die Systemeinstellungen manuell angestoßen werden. Das sei alleine schon aufgrund der Vielzahl an schweren Sicherheitslücken, die damit bereinigt werden, auch dringend angeraten. Bitter ist das nicht zuletzt für die Besitzer eines Pixel 4, das mittlerweile keinen offiziellen Support mehr erhält – und damit auch um das Dezember-Update umfällt.

Angemerkt sei, dass einige der neuen Features damit nicht umgehend verfügbar sind, da sie auch von App-Updates abhängen, die in den kommenden Tagen via Play Store folgen sollen. Bei der Pixel Watch scheint das Update derzeit noch nicht für alle verfügbar zu sein, hier soll die neue Version nach und nach in den kommenden Tagen ausgeliefert werden. (Andreas Proschofsky, 6.12.2022)