Häuslbauern fällt es oft schwer, sich das spätere Zuhause anhand eines Plans räumlich vorzustellen. Ein Unternehmen in St. Pölten baut lebensgroßen Modelle in einer Halle auf

Liegt der Holzboden quer oder längs besser, ist der Durchgang zu schmal, und wie ist die Sichtachse von der Kücheninsel zum Sofa? Wer den Entwurf eines Hauses oder einer Wohnung vor sich hat, kann sich als Laie meist schwer vorstellen, wie das alles in der Realität aussehen wird, oder besser gesagt, wie es sich tatsächlich anfühlen würde, hier zu gehen, zu stehen und letztlich: zu wohnen.

Ein Grundriss kann kein Wohngefühl vermitteln. Deshalb baut Daniel Gruber mit seinem Start-up Pläne von Häusern im Maßstab 1:1 nach. Foto: Redl

Das will Daniel Gruber mit seinem Start-up "Eins:eins planbar" ändern. Er baut Grundrisse in lebensgroß nach und bietet diesen Service für private und geschäftliche Kundinnen und Kunden an. In einer großen Halle im Osten von St. Pölten bestrahlt er mit Projektoren den Hallenboden mit Plänen und ordnet darauf Möbel und Wände an. Das Sofa steht auf Rollen, ebenso wie der Esstisch, die Stühle und die Wandelemente.

Anderes Musterhaus

Vor allem am Wochenende ist hier viel los, wenn die Häuslbauer Zeit haben. 399 Euro pro Stunde kostet der Service, für ein Einfamilienhaus sollte man mit etwa 1,5 bis zwei Stunden rechnen, sagt Gruber. Er trägt blaue Schuhüberzieher, um den Boden nicht dreckig zu machen, und spaziert durch das Musterhaus der etwas anderen Art. Aktuell ist in der Halle ein Haus aufgebaut, das schon bald in der Blauen Lagune stehen wird, als Teil des Portfolios eines Fertigteilhausanbieters. 40 Prozent der Kundinnen kommen aus dem gewerblichen Bereich, 60 Prozent sind Häuslbauer.

Auch Oberflächen werden in der Halle dargestellt, etwa Holzböden und Fliesen. Foto: Redl

Mindestens 48 Stunden vor dem Termin schicken die Kundinnen ihren Plan per Mail, wenig später können sie sich in der Halle schon frei durch die Räume bewegen, die einmal ihr Zuhause sein werden – und zwar auf einen Zentimeter genau, wie Gruber erklärt. Vier bis fünf Termine finden hier an einem Tag statt. In einer halben Stunde ist der komplette Grundriss ab- und ein neuer wieder aufgebaut. Neben Wohnräumen standen in der Halle auch schon ein zukünftiges Labor sowie ein Zahnambulatorium.

Kurzfristig umgeplant

Wer möchte, kann zum Termin auch Planer oder Architektinnen mitbringen, oder sie nehmen virtuell teil. "Wenn die Kunden etwas geändert haben wollen, zeichnen die Planerinnen es während des Termins um und schicken einen neuen Entwurf, den wir sofort umsetzen können. Dann sehen die Kunden, noch bevor sie wieder gehen, wie ihr Haus später tatsächlich einmal aussehen wird." Durch das Angebot lasse sich die Planungsphase deutlich verkürzen.

Die Kücheninsel ist aus Karton und lässt sich so rasch umbauen. Foto: Redl

"Wer zu uns kommt, kann schon einmal Probe wohnen und ein Gefühl für den Raum bekommen", sagt Gruber und verschiebt ein Wandelement. "Wie wirkt das?", fragt er – und schon ist das bodentiefe Fenster ein ganzes Stück kleiner. Hier können Häuslbauerinnen praktisch anpacken und ausprobieren, welche Option ihnen besser gefällt.

Viele Optionen

Und Optionen gibt es wahrlich wie Sand am Meer, weiß auch Gruber. Viele Menschen seien von der Auswahl überfordert. Dass sie hier im Raum sehen können, was die großen Fliesen mit dem Raum machen oder wie die Maserung des Eichenparketts aussehen wird, erleichtere vielen die Entscheidung. Meist gehe es bei den Terminen mit Häuslbauern um kleinere Feinheiten: In welche Richtung geht die Schiebetür auf, und ist der Durchgang breit genug? "Jeder, der bei uns rausgeht, hat mindestens fünf Änderungswünsche", sagt Gruber.

Ein Haus kostet viel Geld, aktuell noch mehr als in der Vergangenheit. "Da will man sich nicht jahrelang ärgern, dass man den Boden falsch verlegt hat", sagt Gruber und weiß, dass viele, die einmal gebaut haben, beim zweiten Mal viel anders machen würden. Das will Gruber verhindern und nennt sein Angebot ein Sicherheitsnetz. Eine Generalprobe quasi, für das große Finale – den Traum vom Haus. (Bernadette Redl, 17.12.2022)