Sebastian Klussmann ist der Gründungspräsident des Deutschen Quiz-Vereins mit Sitz in Berlin und rund 1.200 Mitgliedern und gilt als "Vater der deutschen Wettkampfquizszene". Seit 2013 tritt er als Jäger ("Der Besserwisser") in der ARD-Quizshow "Gefragt-Gejagt" auf. Zu seinen größten Quizerfolgen zählen der zweimalige Gewinn der Quizeuropameisterschaft mit seinem Team "Sage Supercilia" sowie die Goldmedaille bei der Quizolympiade 2021 im Spezialquiz Business. Er arbeitet als Keynote-Speaker, Autor und Berater und lebt in Berlin.



Die Quizkultur GmbH wurde 2021 von vier Quiz-Enthusiasten aus dem Vorstand und engen Umfeld des Österreichischen Quiz-Verbands gegründet. Mit Pubquiz-Events und der Online-Plattform Qutopia fördert sie den geselligen und kompetitiven Wissensvergleich.

