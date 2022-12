Zum einen bei der Programmierung von Ampeln und der Frage, wer da wann wo wie lange wartet – aber auch in den Köpfen: Dass ein Polizist sich bei mir, dem Läufer, proaktiv entschuldigt, weil er an einer Ampel den Autoverkehr nicht sofort anhielt, als wir uns näherten, war ein echtes First: "Sorry, for the delay, I looked the other way."

Dass Polizistinnen oder Polizisten von sich aus und ungefragt Laufrouten empfehlen, auch – erst recht, wenn es von einem der zahllosen Fahrrad-Cops beim Vorbeifahren kommt: "Courez sur le Mont Royal demain! Vous allez aimer ça!" Kanada ist eben anders.