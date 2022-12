Der stolze Ex-Trainer

Als Manfred Schmid im Juli 2021 das Traineramt übernahm, stieg er als Kapitän auf ein sinkendes Schiff. Der Wiener hatte zuvor beim 1. FC Köln und bei Borussia Dortmund als Co-Trainer mit internationalen Topkickern gearbeitet. In Favoriten musste Schmid mit einem mittelwertigen Kader und kaum vorhandenen Möglichkeiten am Transfermarkt auskommen. Bei seiner Antrittsrede stellte Schmid "ein, zwei Scheißjahre" in Aussicht.

Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt mit einem dritten Platz in der Meisterschaft und dem Einzug in eine europäische Gruppenphase gerechnet. Ein Jahr später spielte die Austria, wenn auch erfolglos, in der Conference League. Schmid sah sich in seinem Weg bestätigt. Einflussnahme auf den Spielstil verbat er sich. "Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, und ich bin von meinen Ideen überzeugt", sagte er im Oktober zum STANDARD.

Zum Abschied versucht Schmid die Wogen zu glätten: "Die Führung der Austria hat sich entschlossen, eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer." Und nicht ohne Stolz sagt er: "Gemeinsam haben wir in diesen eineinhalb Jahren wunderschöne Erfolge gefeiert, die ich selbst kaum für möglich gehalten habe." Die Fans werden ihn weiterhin schätzen.