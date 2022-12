Neymar ist voller Überzeugung, dass der Hexa gelingt. Foto: IMAGO/Uwe Kraft

Doha – Kurz vor Mitternacht, am Ende einer mitreißenden und stimmungsvollen WM-Party in Doha, holten Neymar und die tanzenden Brasilianer ihren König in ihre Mitte. 12.000 Kilometer entfernt in einem Krankenzimmer in Sao Paulo sah Pele, wie seine Erben ihn mit einem Banner grüßten, und verspürte "eine Mischung aus Erleichterung und Glücksgefühl". Das schwer kranke Sportidol der Nation ließ verbreiten: "Sie haben meinem Tag Freude gegeben."

Die famosen Ballartisten hatten nicht nur "O Rei" verzückt, sondern auch ihren Landsleuten im Bangen um den Allergrößten einen unbeschwerten Fußball-Abend geschenkt – und die Freude am "Jogo Bonito", dem schönen Spiel, zurückgegeben.

Balljonglage mit dem Kopf, Fußballartistik in Perfektion, Tänzchen nach jedem Tor, Dompteur Tite als nickende "Taube" und Neymar als Clown: Auf dem Programm des "Circo do Brasil" im Containerstadion 974 standen allerbeste Unterhaltung und sprühende Lebensfreude.

Die Taube

"Ich hoffe, dass wir ihn mit dem Sieg und der Widmung ein bisschen aufmuntern konnten", sagte Weltstar Neymar nach dem begeisternden 4:1 (4:0) im WM-Achtelfinale gegen Südkorea, "ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, damit er schnellstmöglich gesund wird."

Die Krebsbehandlung schlage beim 82-Jährigen nicht mehr an, hatte es zunächst geheißen. Doch die Familie sprach zuletzt von einer Atemwegsinfektion als Folge einer Ansteckung mit dem Coronavirus. "Wir werden für ihn Weltmeister", versprach Vinicius Junior.

Widersprechen mag nach der fulminanten Vorstellung von Doha kaum jemand. Wie Stürmer Richarlison vor seinem dritten WM-Tor den Ball dreimal mit dem Kopf in der Luft hielt, erinnerte an Peles große Zeiten vor über 50 Jahren. Der Angreifer von Tottenham Hotspur mit dem Spitznamen "O Pombo", die Taube, tanzte anschließend mit nickendem Kopf und angelegten "Flügeln" – und Trainer Tite machte mit.

Er versuche, erklärte der 61-Jährige später, sich "der Sprache der Spieler anzupassen, die eine des Tanzes ist". Er habe einmal in der Kabine versucht, Richarlisons Markenzeichen nachzuahmen, "das war verteufelt schwer", ihm aber trotzdem versprochen: "Wenn du ein Tor schießt, tanze ich mit dir."

Ausdruck der Freude

Superstar Neymar, der nach auskurierter Knöchelverletzung pathetisch den Fans für ihre "Liebe" dankte, streckte nach seinem Elfmetertor die Zunge raus und machte Faxen wie ein Clown, ehe er sich in die Samba-Viererkette seiner Mitspieler einreihte.

Dass Irlands Fußballlegende Roy Keane all die Tanzerei "dem Gegner gegenüber sehr respektlos" fand, nötigte Tite zu der Klarstellung: "Das ist Ausdruck der Freude." Zehn verschiedene Tänzchen hatten die Brasilianer vor der WM einstudiert, verriet Außenstürmer Raphinha.

"Wir träumen vom Titel bei dieser Weltmeisterschaft. Drei Spiele fehlen uns noch, wir sind bestens vorbereitet und mental voll darauf fixiert. Wir werden im Finale lachen", erklärte Neymar mit seinem schönsten Lächeln.

Zunächst gilt es aber am Freitag im Viertelfinale gegen Vize-Weltmeister Kroatien zu bestehen, im Halbfinale würde es entweder gegen den Erzrivalen Argentinien oder die Niederlande gehen. (sid, APA/Reuters, 6.12.2022)