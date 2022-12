"De24Live", die News-Plattform der Mediengruppe Österreich für Deutschland. Screenshot: Mediengruppe Österreich

Wien – Die Mediengruppe Österreich produziert ab heute, Dienstag, eine Online-News-Plattform für den deutschen Markt: "De24Live" fokussiert auf "aktuelle Breaking News sowie Top-Stories aus Politik und Weltgeschehen", wie es in einer Aussendung heißt. Zudem sollen in Zusammenarbeit mit der dpa auch News aus Deutschland und den größten deutschen Bundesländern gebracht werden.

"De24Live" werde von einem "eigenständigen Team aus dem oe24-Newsroom in Wien betrieben und produziert zu mehr als 80 Prozent eigenständigen Content für den bundesdeutschen Markt", heißt es weiter. Abgerundet werde die News-Plattform durch ein Angebot aus Society- und Entertainment-News, Business- und Medien-News sowie Lifestyle-News mit Mode, Beauty, Gesundheit, Fitness und Reisen.

Konzept von Wolfgang Fellner

Konzeptionell und strategisch entwickelt wurde das neue News-Portal von Wolfgang Fellner, optisch gestaltet hat es Art Director Christian Letonja. Die Leitung von "De24Live" liegt bei Tamara Fellner als CEO, die Gesamtleitung für die Oe24- und De24-Gruppe hat Niki Fellner als neuer Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich.

Die ersten zwei Monate bis Februar sollen laut Aussendung "noch als Test-Phase" genutzt werden, um in dieser Zeit das Portal auszubauen und weiterzuentwickeln. Danach will das neue News-Portal "bis zur Jahresmitte 2023 in das Top Ranking der deutschen Online-Angebote kommen". (red, 6.12.2022)