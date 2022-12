Der Oe24.at-Ableger für Deutschland: "De24Live". Foto: Screenshot De24live

Wien – Die Mediengruppe Österreich hat ab heute, Dienstag, die angekündigte News-Plattform für den deutschen Markt in Betrieb genommen: "De24Live" fokussiere auf "aktuelle Breaking News sowie wesentliche Stories aus Politik und Weltgeschehen", heißt es in einer Aussendung.

"Minimaler Aufwand" und "eigenständiges Team"

"De24Live" werde von einem "eigenständigen Team aus dem oe24-Newsroom in Wien betrieben", lässt die Fellner-Gruppe dazu verlauten, zugleich ist von "minimalem Aufwand" die Rede. Das Portal bringt News der deutschen Nachrichtenagentur dpa aus Deutschland und den größten deutschen Bundesländern.

Das Portal ist als frei zugängliches Angebot konzipiert, also mit Blick auf werblich monetarisierbaren Traffic aus Deutschland. Mediengruppe-Geschäftsführer Niki Fellner wird in der Aussendung zitiert mit: "Mit minimalem Aufwand und unter optimaler Nutzung aller Synergien wollen wir mit De24LIVE langfristig annähernd so viel Umsatz wie mit dem österreichischen oe24 erreichen." Wie bei Fellner-Medienangeboten üblich, setzt auch dieses auf Gewinnspiele mit Geldgewinnen als Marketingtool.

Wolfgang Fellner konzipiert, Tamara Fellner leitet

Wolfgang Fellner hat das Angebot laut Aussendung konzeptionell und strategisch entwickelt, Art Director Christian Letonja das Portal optisch gestaltet.

Tamara Fellner leitet "De24Live" als CEO, Fellners Frau ist schon seit einigen Jahren im Management der Mediengruppe tätig. Die Gesamtleitung für Oe24- und De24 liege bei Fellners Sohn Niki Fellner als neuem Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich.

Die österreichische Mediengruppe hat sich nach eigenen Angaben vorgenommen, unter die "Top 10 der deutschen Online-News-Angebote zu kommen", ohne Angabe des Maßstabs; bis Jahresmitte 2023 ohne Angabe des Platzes "in das Top-Ranking der deutschen Online-Angebote". (red, 6.12.2022)