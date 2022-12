Viktor Orbán hat wieder etwas Zeit gewonnen. Foto: AP/Franc Zhurda

Die EU-Kommission ist am Dienstag bei den Regierungen der Mitgliedsstaaten mit dem Vorschlag gescheitert, EU-Subventionen für Ungarn im Umfang von 13,3 Milliarden Euro bis auf weiteres zu blockieren. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán konnte nach Auffassung der Zentralbehörde keine ausreichenden Garantien dafür abgegeben, dass Korruption bei EU-Mitteln verhindert und die Unabhängigkeit der Justiz außer Zweifel gestellt werden kann. Aus diesem Grund sollte erstmals der "Rechtsstaatlichkeitsmechanismus" angewendet werden.

Konkret sollten 7,5 Milliarden Euro aus drei regulären EU-Kohäsionsfonds nicht zur Auszahlung kommen. Zusätzlich würde Ungarn auch 5,8 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung nicht bekommen, obwohl die Projekte dafür an sich für in Ordnung befunden wurden. Die Kommission war in diesem Fall aber bereit, die Bereitstellung des Geldes für die Zukunft durch Beschluss der EU-Finanzminister abzusichern. Das Geld wäre aber ebenso vorläufig eingefroren worden, bis 27 rechtsstaatliche Bedingungen erfüllt sind.

Nachverschlechterung

Beim Ratstreffen kam es aber nicht zu einem solchen Beschluss. Es hätte zwar eine qualifizierte Mehrheit der Staaten für eine Entscheidung gereicht. Da jedoch der Vertreter Ungarns mit einem Veto in anderen Bereichen – 18 Milliarden Zahlungshilfe für die Ukraine bzw. Einführung einer globalen Mindeststeuer ab 2023 – drohte, wurden alle Kommissionsvorschläge vom tschechischen Vorsitzenden von der Tagesordnung genommen.

Das verschafft Orbán zumindest Luft bis nächste Woche. Das Geld aus dem Wiederaufbaufonds müsste bis 19. Dezember beschlossen werden. Davor gibt es den EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Nicht nur Deutschland und Frankreich haben sich dafür ausgesprochen, Ungarn noch eine "letzte Chance" zur Nachbesserung bei Justizreformen und bei der Rechtsstaatlichkeit zu geben. Auch mehrere Osteuropäer wollten keine Abstimmung bei den Finanzministern. Die Kommission muss abwarten bzw. nachverschlechtern. (Thomas Mayer, 6.12.2022)