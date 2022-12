Grafik: EU / Devex

Eines muss man Mark Zuckerberg schon lassen: Auch wenn niemand so recht weiß, was das Metaverse eigentlich werden soll und, vor allem, wann es wirklich massentauglich wird, so hat der Meta-Chef es doch geschafft, einen gewissen Hype um diesen Begriff zu erzeugen – ein bisschen böse gesagt: ein Buzzword erzeugt. Das hat dazu geführt, dass sich viele Unternehmen mit wenig bis kaum durchdachten Ideen angehängt haben und im Lauf des vergangenen Jahres eine Fülle an wenig substanziellen Ankündigungen aus der Kategorie "irgendwas mit Metaverse" erfolgt ist.



Events im "Second Life"

Mittlerweile hat dieser Fokus aber auch Effekte in der zweiten Reihe, nämlich dass manche öffentliche Stellen glauben, dass sie da unbedingt dabei sein müssen. Und wer alt genug ist, sich noch an den Hype rund um "Second Life" Anfang des Jahrtausends erinnern zu können, der findet in einer aktuellen Meldung fast schon eine Bestätigung für die Marx'sche Theorie, dass sich die Geschichte als Farce wiederholt.

Partytime!

Im Bestreben, modern zu wirken, hat sich die EU-Kommission dazu entschlossen, eine Party im Metaverse zu veranstalten. Stolze 387.000 Euro wurden investiert, um auf diesem Weg junge Menschen zwischen 18 und 35 anzusprechen, die sonst politisch nur wenig interessiert sind. Ein Plan, der allerdings auf wenig Gegenliebe der solcherart Umworbenen stieß.

Wie Vince Chadwik von Devex berichtet, ließ sich nämlich praktisch niemand bei der Party blicken. Er sei zunächst mit rund fünf Leuten im virtuellen Raum gewesen, die primär Scherze über das EU-Event gemacht hätten. Schlussendlich sei er alleine zurückgeblieben. Eigentlich hätte es um ein durchaus ernstes Thema gehen sollen, nämlich die "Global Gateway Initiative" der EU. In deren Rahmen sollen bis 2027 300 Milliarden Euro zur Verbesserung der Infrastruktur in Schwellenländern investiert werden.

Anzeichen

Dass die Aktion nicht ganz so aufgehen könnte, wie man es sich ursprünglich erhofft hatte, hatte sich allerdings schon vorab sanft abgezeichnet. Die Videoankündigung des Events traf gerade einmal auf 44 Likes. Doch selbst von diesen konnten sich schließlich nur wenige dazu durchringen, wirklich im Metaverse aufzutauchen – zumindest in der Ecke der EU. (apo, 6.12.2022)