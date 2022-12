Santo Versace hat ein Buch über seinen Bruder Gianni geschrieben. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency I

Rom – 25 Jahre nach dem Mord am italienischen Modedesigner Gianni Versace am 15. Juli 1997 vor seiner Villa in Miami erscheint die Autobiografie seines Bruders Santo, der die Erinnerungen an sein Leben an der Seite des Designers aufgeschrieben hat. "Fratelli" ("Brüder") heißt das im Mailänder Verlag Rizzoli erschienene Buch.

"Die Trauer um den Verlust meines Bruders war ein schmerzhafter Prozess", erklärte Santo Versace. Die Autobiografie bezeichnete der 78-jährige Autor als kathartische Therapie: "Sie hat mich von der Last der Vergangenheit befreit". Die Kraft zum Schreiben verdanke er seiner Frau, sagt Versace. Mit der Rechtsanwältin Francesca De Stefano ist er seit 2014 verheiratet.

Synonym für Luxus

Das Buch erzählt die Geschichte einer Familie, deren Name zwischen Mitte der 1970er und Ende der 1990er Jahre zum Synonym für Luxus wurde – dank Gianni Versace, der Supermodels ins Rampenlicht stellte und der sich offen zu seiner Homosexualität bekannte. Das Buch erzählt von Santos persönlicher Reise an der Seite seines um zwei Jahre jüngeren Bruders.

Geboren am 2. Dezember 1946 im süditalienischen Reggio Calabria begeistert sich Gianni Versace im Schneideratelier der Mutter schon früh für Mode. 1972 zieht er nach Mailand, wo er zunächst für verschiedene Labels arbeitet und 1978 seinen eigenen Namen zur Marke macht. Gianni Versace ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In den 1980er-Jahren entwickelt sich Mailand zur Modemetropole. Unterstützt von der mächtigen italienischen Textilindustrie sorgt eine neue Designer-Generation für Furore.

Gianni Versaces Boutiquen gleichen römischen Tempeln. Models macht er zu Supermodels. Megapromis wie Elton John, Sylvester Stallone und Prinzessin Diana gehören zu seinem Freundeskreis. Der Designer wohnt nicht, er residiert: in Palazzi von imperialer Pracht, gefüllt mit Kunst.

Donatella übernimmt

Der Traum geht am 15. Juli 1997 in Miami abrupt zu Ende, Gianni Versace wird vom Serienkiller Andrew Cunanan erschossen. Der Täter begeht wenige Tage später auf der Flucht Suizid. Versaces Schwester Donatella übernimmt die kreative Leitung des Modelabels. Santo Versace, der nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Messina in einer Bank gearbeitet hat, führt das Familienunternehmen weiter, allerdings mit finanziellen Schwierigkeiten.

Bei den Parlamentswahlen 2008 wurde Santo Versace in die Reihen der Partei Forza Italia von Expremier Silvio Berlusconi gewählt und war eine Legislaturperiode lang Mitglied des Parlaments. Als Gründungspräsident von Altagamma, einem Verband, der die wichtigsten italienischen Marken vereint, war Versace auch als Präsident der italienischen Modekammer aktiv.

Nach dem Verkauf des Familienunternehmens an die US-Modegruppe Michael Kors für zwei Milliarden Euro im Jahr 2018 stieg Santo aus der Modebranche aus. Heute ist er Präsident der Stiftung, die seinen Namen trägt, sowie der Filmproduktions- und Vertriebsgesellschaft Minerva Pictures. Donatella hingegen ist weiterhin die kreative Beraterin von Versace. Ihre Tochter Allegra ist für die Werbekampagnen zuständig. (Apa, red, 6.12.2022)