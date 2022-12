Der erste Teil der "The Witcher"-Trilogie erhält ein Remake, das Update des preisgekrönten dritten Teils erscheint am 14. Dezember – und gleichzeitig absolvieren der Hexer Geralt und andere bekannte Figuren des düsteren polnischen Fantasy-Franchise Gastaufritte in anderen erfolgreichen Games: nämlich in "Fortnite" ebenso wie in "Lost Ark".

Geralt besucht"Fortnite"

So verkündeten die Publisher CD Projekt Red und Epic Games, dass Geralt von Riva im Battle Pass für Kapitel 4 von "Fortnite Battle Royale" enthalten sein wird. Der Hexer wird in der Mitte der Saison freigeschaltet. Der folgende Trailer soll ein Bild davon vermitteln, wie sich der wortkarge Monsterjäger in das Gesamtbild einfügen soll.

Fortnite

"The Witcher"-Figuren in "Lost Ark"

Eine andere Kooperation wurde wenige Tage zuvor, nämlich am 1. Dezember, bekanntgegeben: Das hierzulande von Amazon vertriebene koreanische Gratisspiel "Lost Ark" bekommt ebenfalls Content aus dem polnischen "The Witcher"-Universum. In Korea sind diese Inhalte schon freigeschaltet, in der westlichen Welt sollen sie im Jänner 2023 verfügbar sein.

Die Figuren aus "The Witcher" sollen sich in die Welt von "Lost Ark" einfügen. Foto: Amazon/CD Projekt Red

Konkret wird hier eine eigene Storyline auf einer neuen Insel geboten, in welcher man auf diverse Charaktere aus der "The Witcher"- Welt trifft. Außerdem wird es möglich sein, diverse kosmetische Items im Store zu kaufen, die an der Welt von Geralt und Yennefer angelehnt sind.

"Witcher 1" und "Witcher 3" werden aufgehübscht

Als weiteren Film dürfen sich Fans den 14. Dezember im Kalender markieren: An dem Tag erscheint das kostenlose Update des mehrfach preisgekrönten "The Witcher 3: Wild Hunt", das das Meisterwerk für Konsolen der nächsten Generation – Xbox Series X/S und Playstation 5 – optimiert. Neben der aufgehübschten Grafik soll es unter anderem auch zusätzliche Inhalte sowie einen Fotomodus geben.

The Witcher

Und schließlich soll noch der erste Teil der Trilogie aus dem Jahr 2007 auf die Unreal Engine 5 portiert werden. Neben grafischen Verbesserungen soll diese Version es auch ermöglichen, sich komplett frei in einer offenen Welt zu bewegen. (stm, 6.12.2022)