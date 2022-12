Ruth Maier, 1920 in eine jüdische Familie in Wien geboren, schrieb akribisch Tagebuch über ihre Flucht, ihre Familie, aber auch über die politischen Entwicklungen: "Menschen & Mächte: Ruth Maier – die Anne Frank von Österreich", 22.30 Uhr in ORF 2. Foto: ORF, Ruth Maier

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Riesling aus Norwegen – Weinbau im Klimawandel Die Klimazonen für die Rebpflanzen wandern nach Norden, während die Winzer in Südeuropa um ihre Existenz fürchten müssen. Bis 20.15, Arte

20.15 RÜHRIG

Das Weihnachtsschnitzel (D 2022, Wolfgang Murnberger) Die Freundschaft zwischen Günther (Armin Rohde) und Wolfgang (Ludger Pistor) wird ganz schön auf die Probe gestellt. Doch beide merken rechtzeitig, was wirklich zählt im Leben: Liebe, Freundschaft, Familie und Solidarität. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Großen Seen – Der Weg des Wassers (1/3) Der Dreiteiler zeigt die Naturwunder der fünf Großen Seen Nordamerikas. Die erste Folge Der Weg des Wassers begleitet einen Wassertropfen auf seiner Reise vom nördlich gelegenen Oberen See in Richtung Sankt-Lorenz-Strom bis zur Küste. Bis 21.10, Servus TV

20.15 WÜSTENABENTEUER

Der englische Patient (The English Patient, USA/GB 1996, Anthony Minghella) Die bildschöne, neunfach oscargekrönte Adaption nach Michael Ondaatjes gleichnamigem Roman besticht mit emotionalem Feingefühl und Liebe zum Detail. Krankenschwester Hana (Juliette Binoche) kümmert sich um den schwerverletzten Soldaten László (Ralph Fiennes). Bis 22.50, Arte

20.15 HELDENGESCHICHTE

50 Jahre Herminator Ex-Skistar Hermann Maier wird 50, und der ORF schenkt ihm eine Doku. An Orten, die sein Leben verändert haben, blickt Hermann Maier gemeinsam mit engsten Wegbegleitern, Freunden und Familie noch einmal zurück. Um 21.50 folgt Streif – One Hell Of A Ride mit einem filmischen Blick hinter die Kulissen des Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel. Bis 23.45, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Ruth Maier – die Anne Frank von Österreich Ihre Tagebücher sind Teil des Unesco-Weltdokumentenerbes "Memory of the World". Ruth Maier, 1920 in eine jüdische Familie in Wien geboren, schrieb akribisch Tagebuch – über ihre private Situation, aber auch die politischen Entwicklungen in Österreich vor und nach dem Einmarsch deutscher Truppen. Bis 23.25, ORF 2

23.10 INSCHPEKTA GIBT’S KAN

Kottan ermittelt: Smokey und Baby und Bär Bei Major Kottan (Lukas Resetarits) und seiner Frau ist wieder alles gut, gemeinsam wollen sie sich einen Urlaubsfilm ansehen. Aber: Ihnen wurde der falsche Film geschickt, darauf ist ein Mord zu sehen. Kottan nimmt das recht ernst, doch er wird nicht ernst genommen. Um 00.15 folgt der Kottan-Fall Die Enten des Präsidenten. Kult. Bis 1.20, ORF 3