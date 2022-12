Außerdem eine Reportage über Shaolin-Mönche in Deutschland, "Pippi Langstrumpf" und eine Doku über den Ausverkauf der Bergdörfer

Tobias Moretti als Kronzeuge Matteo DeCanin im Mafia-Thriller "Der Gejagte – Im Netz der Camorra" auf Servus TV, 20.15 Uhr. Foto: Servus TV / good friends / Satel Film / M. Rattini

9.45 IN MEMORIAM

Karl Merkatz Anlässlich des Todes von Karl Merkatz zeigt ORF 2 den Schauspieler ab 9.45 im zweiten und dritten Teil von Franz Antels Bockerer-Filmen. Den ersten Bockerer-Film von 1981 gibt es um 20.15 Uhr auf ORF 3 zu sehen. ORF 3 beginnt seine Würdigung schon um 13.35 mit Folgen der Serie Der Spritzen-Karli und zeigt um 19.20 auch das Porträt Karl Merkatz – Vom Tischler zum echten Wiener.Bis 22.00, ORF 2 und ORF 3

11.45 PIPPI-MARATHON

Pippi Langstrumpf ORF 3 zeigt an diesem Feiertag einen Marathon mit Pippi Langstrumpf, um 11.45 geht es mit Pippi zieht in die Villa Kunterbunt los. Um 13.10 ist Pippi macht einen Ausflug zu sehen. Bis 14.30, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Leben für Buddha – Shaolin-Mönche in Deutschland In einem Wald bei Kaiserslautern liegt das einzige Shaolin-Kloster Europas, das Kampfmönche ausbildet. Novizen und Meister trainieren hier bis zu acht Stunden am Tag. Wer sich einmal mit den Mönchen messen möchte, kann eine Woche "Kloster auf Zeit" buchen. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER-FORTSETZUNG

Der Gejagte – Im Netz der Camorra (D/A 2022, Rick Ostermann) Nach der Ermordung seiner Frau flieht seine Tochter Laura aus dem Zeugenschutz. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Mafia ist ihnen bereits auf den Fersen. Mit Tobias und Antonia Moretti, Harald Windisch und Gerti Drassl. Bis 22.00, Servus TV

20.15 DOKUMENTARFILM

Wirecard – Die Milliarden-Lüge (Benji Bergmann, Jono Bergmann, D 2021)Das Lügengebäude von Wirecard brach im Juni 2020 zusammen und hinterließ 3,2 Milliarden Euro Schulden. Der Film, den Sky produzieren ließ und bereits zeigte, dokumentiert, wie Informanten und Journalisten den Riesenschwindel aufdeckten. Bis 21.55, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Ausverkauf der Bergdörfer Die Corona-Pandemie hat in vielen Bergdörfern für eine Flut von Immobilienverkäufen gesorgt. Und dies nicht nur in den touristischen Hotspots, sondern auch in den abgelegensten Bergtälern. Durch den Ausverkauf der Häuser bleiben leere, ausgestorbene Dörfer zurück. Bis 22.35, 3sat