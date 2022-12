Liebe Leserin, lieber Leser,

die EU investierte 387.000 Euro in virtuelle Party im Metaverse. Am Ende kommen fünf Personen. Der große Metaverse-Reinfall lässt einige Fragen offen.

Das offene Netzwerk Mastodon bekommt seit Elon Musks Einstieg bei Twitter zwar regen Zulauf, aber nur wenige Neuangemeldete sagten Twitter endgültig Lebewohl.

Weiters berichten wir über den AI Act, mit dem die EU Gefahren künstlicher Intelligenz minimieren will, den neuen Feature-Drop zu Pixel-Smartphones und -Uhren und in Sachen Games widmen wir uns den neuen Auftritten von "The Witcher" und ob Videospiele gar nicht mehr für ältere Semester konzipiert werden.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Metaverse-Reinfall: EU investiert 387.000 Euro in virtuelle Party, fünf Personen kommen

#RIPTwitter: Nur 1,6 Prozent der Musk-Kritiker verließen Twitter für Mastodon

AI Act der EU soll die Gefahren künstlicher Intelligenz minimieren

Feature Drop: Zahlreiche Neuerungen machen Pixel-Smartphones und -Uhren besser

In Kürze entscheidet sich, ob das A1-Personal am Donnerstag streikt

"The Witcher" gastiert in "Fortnite" und in "Lost Ark"

Microsoft warnt vor verstärkten russischen Cyberattacken in den nächsten Monaten

"Need for Speed": Wie die Games-Branche mein Älterwerden nicht gutheißt