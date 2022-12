Mit fast 40.000 Kilometern hat Deutschland das größte in Benutzung befindliche Eisenbahnnetz in Europa. Das geht aus durch die EU-Kommission aggregierten Daten zum Thema Transport hervor. Statista hat dazu eine Grafik erstellt. Darauf ist auch zu erkennen, dass im Nachbarland in Sachen Hochgeschwindigkeitstrassen noch Luft nach oben ist: Lediglich vier Prozent des Gesamtnetzes ist für den Transport mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h geeignet.

So gesehen kann der im Jahr 2000 eingeführte ICE 3 sein Potenzial nicht voll ausspielen, könnte er doch theoretisch mit maximal 330 km/h durch die Landschaft rasen. Das eigens für Züge mit Geschwindigkeiten von mehr als 250 km/h gebaute Streckennetz beläuft sich in Deutschland auf rund 1.200 Kilometer.

Foto: Statista

Spitzenreiter hinsichtlich des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsbahnnetzen ist Spanien, belegt die Statistik. Jeder fünfte Schienennetzkilometer ist für die Nutzung durch Hochgeschwindigkeitszüge geeignet, in Frankreich, mit 26.838 Kilometern Schienen Rang 2 in Europa, sind es noch rund zehn Prozent. Einen Sonderfall stellt die Ukraine dar: Mit rund 20.000 Kilometern besitzt das Land das drittgrößte Eisenbahnnetz in Europa, ein Ausbau für Hochgeschwindigkeitszüge fehlt allerdings.

5.000 Kilometer

Laut der 2018 verabschiedeten Transportstrategie unter dem Namen Drive 2030 will die Ukraine bis 2030 Hochgeschwindigkeitszugverkehr innerhalb des Landes und von der Hauptstadt Kiew in andere europäische Metropolen einführen. In welchem Ausmaß der Krieg gegen Russland die Prioritäten des Transportministeriums hin zum Wiederaufbau bereits bestehender Infrastruktur verschoben hat, ist bislang nicht klar.

Polen landet mit 18.611 Kilometern auf Platz vier, Italien auf Platz 5 mit 17.256 Kilometern, das Vereinigte Königreich mit 16.346 Kilometern belegt Rang 6. Spanien (Rang 7) als zweitgrößtes Land der Europäischen Union mit etwa 505.000 Quadratkilometern Fläche liegt mit seinem Schienennetz etwas abgeschlagen bei 15.847 Kilometern Länge. Ebenso sieht es im Fall von Schweden aus. Das drittgrößte europäische Land mit einer Fläche von rund 450.000 Quadratkilometern verfügt aufgrund seiner Struktur nur über ein Schienennetz von knapp 11.000 Kilometern (Rang 8).

Was den Ausbau des Schienennetzes betrifft haben die Schweiz und Spanien die Nase vorn. Beide Länder haben ihre Schienennetze im Zeitraum von 2000 bis 2011 um elf Prozent verlängert. In Deutschland wiederum nahm die Länge des Schienennetzes in eben diesen Jahren um acht Prozent ab, in Österreich sogar um elf Prozent. Aktuell ist das österreichische Schienennetz, wie bei ÖBB Infra nachzulesen, 5.000 Kilometer lang. (red, 7.12.2022)