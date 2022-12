Pro: Hoch die Pünsche!

von Sandra Schieder

Allerorten locken dieser Tage wieder Punschhütten mit ihren süßen Getränken in Häferln mit weihnachtlichen Motiven. Die Vorweihnachtszeit steht ganz im Zeichen des Heißgetränks – und das zu Recht! Ohne den wohlschmeckenden Ausgleich geht bei Menschen wie mir in dieser dunklen und tristen Jahreszeit gar nichts. Kaum etwas zaubert an kalten Tagen so schnell ein wenig Wärme in den Körper wie ein Häferl heißer Punsch. Oder zwei. Oder drei.

Ob nach der Arbeit oder am Wochenende, der Besuch am Punschstand gehört in der Adventzeit einfach dazu. Ganz nebenbei ist das Zusammenkommen am Punschstand auch ein soziales Ereignis. Also: Punschmuffel, bleibt fern von mir. Ein "Schmeckt mir nicht" darf als Ausrede nicht gelten. Bei den vielen Punschsorten – von klassischen wie Bratapfel- über Orangen- bis hin zum Waldbeerenpunsch und ausgefallenen wie Gin-, Kokos- oder Zimtpunsch – ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und wer partout keinen Punsch trinken will, labt sich eben an mittelmäßigen Alternativen wie Glühwein oder Feuerzangenbowle.

Ja, ich gestehe: Ich bin ein echter Punschjunkie. Am liebsten würde ich mir das picksüße Gebräu intravenös verabreichen lassen. Genug habe ich erst dann davon, wenn mein Blutkreislauf vollständig aus Punsch besteht. Und bevor ich nicht jede erdenkliche Sorte verkostet habe, braucht Weihnachten gar nicht erst zu kommen! (Sandra Schieder, 6.12.2022)