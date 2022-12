Drei gescheiterte Reformprojekte reichen in Österreich aus, damit sich eine Regierung den Vorwurf einhandelt, nur Stillstand zu produzieren. Diese Erfahrung macht aktuell die türkis-grüne Koalition, nachdem zuerst die Arbeitsmarktreform abgeblasen und dann das Erneuerbare-Wärme-Gesetz sowie eine Neuregelung bei den Maklergebühren verschoben wurden. Nun lässt sich der Regierung unter Kanzler Nehammer (ÖVP) vieles vorhalten, aber sicher nicht, dass sie Stillstand produziert.

Ein paar aktuelle Beispiele. Im Herbst ist der Kernteil der ökosozialen Steuerreform in Kraft getreten. Erstmals bekommt damit der Ausstoß von CO2 im Verkehr und beim Heizen in Österreich einen Preis. Wie gerade fixiert, wird 2023 die kalte Progression, also die schleichende Steuererhöhung, abgeschafft. Dazu kommt eine Indexierung vieler Sozialleistungen wie der Familienbeihilfe. Über diese Forderungen wird in Österreich seit vielen Jahren diskutiert, nun kommt die Reform. Im Frühjahr wurde eine Milliarden Euro schwere Pflegereform beschlossen. Dazu kommt eine Reihe anderer Weichenstellungen, etwa die Senkung der Unternehmenssteuern ab 2023, die Einführung eines Pfandsystems für Einwegflaschen, der forcierte Ausbau erneuerbarer Energien.

Stillstand lässt sich der Regierung unter Karl Nehammer nicht vorwefen. Foto: IMAGO/Martin Juen

Noch gar nicht erwähnt sind jene Maßnahmen gegen die Teuerung, die von der ÖVP und den Grünen fast im Wochentakt beschlossen werden: eine Strompreisbremse für Haushalte, ein Energiekostenzuschuss für Unternehmen, ein Antiteuerungsbonus.

Der Vorwurf des Stillstands zeugt also eher davon, dass manche Kritiker sich mit den Maßnahmen im Detail nicht auseinandersetzen wollen oder sie schon vergessen haben.

Maßnahmen gegen die Inflation



Heißt das nun, alles sei paletti? Natürlich nicht. Viele Maßnahmen wirken übereilt beschlossen und nicht voll durchdacht. Dass die Regierung Milliarden gegen die Teuerung am laufenden Band mit der Gießkanne verteilt und sich angesichts der günstigen Einnahmenentwicklung um die Kosten wenig schert, mag nicht vernünftig, aber erklärbar sein. Die automatische Anpassung der Sozialleistungen und das Ende der kalten Progression werden die Einnahmen- und Ausgabenstruktur des Staates aber auf Dauer ungünstig verändern. Gegenfinanzierung? Fehlanzeige. Die Maßnahmen gegen die Inflation bergen das Risiko in sich, die Teuerung weiter anzufachen. Denn es bekommen auch jene üppige Zuschüsse, die es gar nicht brauchen. Das ist keine kluge Politik. Bei den Energiehilfen für Betriebe wurde großspurig angekündigt, dass Unternehmen im Gegenzug für die 1,3 Milliarden Euro eigens Energiesparmaßnahmen umsetzen müssen. Die Pflicht wurde verwässert und lässt sich leicht umgehen.

Statt Tempo zu fordern, sollte in der Debatte also der Fokus auf die Qualität der Maßnahmen liegen. Es bricht nämlich noch keine Regierungskrise aus, wenn eine Reform abgeblasen und zwei verschoben werden. Zumal es gute Gründe gab, die Arbeitsmarktreform zu streichen. Der Widerstand der Grünen war verständlich, etwa gegen eine allgemeine Wartefrist beim Arbeitslosengeld.

Auf Qualität zu achten ist umso wichtiger, weil schon neue Maßnahmen diskutiert werden. Die Wirtschaftskammer will eine Gaspreisbremse nach deutschem Vorbild. Dabei konnte das Unternehmens-Hilfspaket in Österreich noch nicht einmal seine Wirkung entfalten: Die Auszahlungen starten jetzt. (András Szigetvari, 6.12.2022)