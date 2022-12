Korruptionsaffäre

250 Postings

Kriminelles Netzwerk im EU-Parlament

Der Korruptionsskandal in der Volksvertretung weitet sich aus. Noch während Präsidentin Metsola im Plenum in Straßburg einen "Angriff auf die Demokratie" konstatierte, durchsuchten Ermittler Parlamentsbüros in Brüssel